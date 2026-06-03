SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 37 anos foi presa nesta terça-feira (2) pela Polícia Civil de Santa Catarina por fingir ter 12 anos e conseguir a ajuda de uma família, onde era tratada como filha adotiva.

Ao alegar ter sofrido abusos no Pará, ela conseguiu abrigo por mais de um ano na casa localizada no distrito de Pirabeiraba, em Joinville.

A prisão em flagrante foi feita por policiais da 6ª Delegacia de Polícia de Joinville. A mulher é suspeita de estelionato e falsa identidade. Ela foi encontrada na casa das vítimas, onde morava há 14 meses.

Segundo a polícia, a mulher usava o nome falso de "Gabriele" e justificava a aparência física alegando ser autista. Também dizia que havia sido forçada a usar hormônios durante a infância. O nome verdadeiro não foi divulgado.

Os policiais disseram também que a suspeita adotava um comportamento infantilizado: usava mamadeiras, chupetas e um "cheirinho" para dormir.

De acordo com a investigação, ela tem antecedentes criminais e já praticou crimes semelhantes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

A presa confessou os fatos durante depoimento à polícia e foi levada ao Presídio Regional de Joinville, onde ficará à disposição da Justiça.