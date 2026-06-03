SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado prolongado de Corpus Christi deve ser marcado pela presença de sol entre nuvens em quase todo o estado de São Paulo. No entanto, as temperaturas não devem aumentar tanto, principalmente, na faixa leste, onde está a Grande Sâo Paulo.

A previsão dos institutos de meteorologia indicam que o frio continuará durante a noite e no início da manhã. Com o sol, as temperaturas se elevam, mas não devem superar os 21°C, mantendo a sensação de frio nos paulistas.

Apenas no norte e no oeste do estado os termômetros devem marcar máximas próximas de 30°C, como em Araçatuba, onde a variação deve ficar de 15°C a 29°C no feriado. Em Ribeirão Preto, a previsão é de 12°C a 26°C. E em Presidente Prudente, de 13°C a 27°C.

QUARTA (3)

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta quarta-feira, véspera do feriado, ainda deve começar com muita nebulosidade, com possibilidade de garoa. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e diminui a sensação de frio. Os termômetros variam de mínimas de 12°C e máximas que não devem superar os 20°C.

Na Baixada Santista, a previsão para esta quarta é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As temperaturas devem variar de 16°C a 20°C.

Litoral norte: Sol e muitas nuvens à tarde e à noite. Não chove e a temperatura deve variar de 14°C a 20°C.

QUINTA (4)

Durante o feriado, a Climatempo prevê que o sul e o leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e o litoral paulista, terão chuvas fracas e chuviscos. Na capital, os termômetros devem marcar 13°C de manhã e 21°C à tarde, com o sol aparecendo algumas vezes.

Na Baixada Santista, a previsão é igual ao do dia anterior, mas com temperaturas variando de 15°C a 21°C. Sem chuva.

Litoral norte: Sol e muitas nuvens à tarde e à noite. Não chove e a temperatura deve variar de 15°C a 20°C.

SEXTA (5)

Na sexta-feira, a Climatempo indica que o tempo deve ficar mais aberto que os dias anteriores, sem previsão de chuva ou chuvisco. A temperatura na região metropolitana da capital, no entanto, deve se manter amena, com variação de 13°C a 20°C.

Na Baixada Santista, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e alternar com o tempo totalmente fechado, mas também não deve chover. As temperaturas devem variar de 16°C a 21°C.

Litoral norte: Muitas nuvens o dia todo, com abertura de sol. Não chove e a temperatura deve variar de 15°C a 20°C.

SÁBADO (6)

O sábado deve ser mais um dia com o predomínio do sol entre nuvens. De manhã o céu ainda deve ficar nublado, mas ele abre à tarde. À noite pode formar nevoeiro. A temperatura deve variar de 13°C a 21°C.

A tendência é que esquente um pouco no sábado na Baixada Santista, com a máxima ficando na casa dos 22°C, mas o céu deve permanecer entre nublado e com o sol aparecendo.

Litoral norte: Dia começa com nevoeiro e o sol predomina, mas volta a ficar nublado à tarde. Não chove e a temperatura deve variar de 15°C a 20°C.

DOMINGO (7)

E no último dia do feriadão, a Climatempo prevê sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E noite com muitas nuvens. Também não deve chover. A tendência é que a madrugada seja levemente mais fria, com mínima de 12°C, enquanto a máxima pode atingir os 21°C à tarde.

No domingo, os termômetros devem marcar máxima de 23°C em Santos, com mínima de 16°C. E como nos dias anteriores, o céu deve permanecer com sol entre nuvens, mas sem chuva.

Litoral norte: Mais um dia que começa com nevoeiro antes de o sol aparecer. Não chove e o céu terá muitas nuvens à tarde e à noite. A temperatura deve variar de 16°C a 22°C.