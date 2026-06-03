SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a expectativa é de que cerca de 20 milhões de veículos circulem pelas rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao litoral e ao interior neste feriadão de Corpus Christi, de quinta (4) a domingo (7).

Segundo a agência, os corredores de acesso ao litoral devem concentrar parte significativa da movimentação, reforçando a expectativa de praias cheias durante o feriado prolongado.

Para atender ao aumento da demanda, as concessionárias vão operar com capacidade máxima ao longo de todo o feriado. O monitoramento será realizado 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional (CCOs), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, utilizando câmeras, sensores, painéis eletrônicos e demais sistemas de monitoramento distribuídos pela malha rodoviária.

Também poderá haver adoção de operações especiais de tráfego em trechos de maior demanda, especialmente nos acessos ao litoral.

No sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, operações de reversão de pistas poderão ser implementadas conforme o comportamento do tráfego.

A expectativa é de aumento no movimento em direção ao litoral nesta quinta-feira (4), das 9h às 15h. Nesse período, a concessionária Ecovias poderá implantar a Operação Descida (7x3), com utilização das pistas Norte e Sul da Via Anchieta e da pista Sul da Imigrantes para a descida, enquanto a subida ocorre exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.

No retorno à capital, o tráfego deve se intensificar no sábado (6), entre 18h e 23h, retornando no domingo (7), entre 9h e 22h. Nesse período, poderá ser adotada a Operação Subida (2x8), com subida pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes e pela pista Norte da Anchieta, enquanto a descida ocorre apenas pela pista Sul da Anchieta.

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VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO

Anchieta-Imigrantes

Sentido Baixada Santista

- Quinta: das 9h às 15h

Retorno

- Sábado: das 18h às 23h

- Domingo: das 9h às 22h

Anhanguera-Bandeirantes

Saída

- Quarta: das 16h às 20h

- Quinta: das 9h às 13h

Retorno

- Domingo: das 15h às 22h

Castello-Raposo

Saída

- Quarta: das 6h à 22h

Retorno

- Domingo: das 12h às 18h

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Saída

- Quarta: das 15h às 20h

- Quinta: das 7h às 15h

Retorno

- Domingo: das 10h às 22h

Dutra

Saída

- Quarta: das 14h às 17h

- Quinta: das 9h às 12h

Retorno

- Domingo: das 11h às 16h

Rio-Santos

Saída

- Quarta: das 16h às 17h

- Quinta: das 10h às 11h

Retorno

- Domingo: das 11h às 12h

Régis Bittencourt

Saída

- Quarta: das 5h às 21h

- Quinta: das 7h às 12h

- Sexta: das 14h às 20h

Retorno

- Sábado: das 10h às 17h

- Domingo: das 10h às 16h

Fernão Dias

Saída

- Quarta: das 15h às 17h

- Quinta: das 6h às 10h e das 14h às 18h

Retorno

- Domingo: das 10h às 17h

Tamoios

Sentido litoral norte

- Quinta: a partir das 16h

- Sexta: das 8h às 16h

Sentido São José dos Campos

- Domingo: a partir das 8h

- Segunda: das 8h às 12h

Rodoanel Oeste

- Quarta: das 16h às 20h

- Quinta: das 9h às 13h

- Domingo: das 15h às 22h

Rodoanel Sul e Leste

- Quarta: das 8h às 19h

- Quinta: das 8h às 14h

- Sexta: das 8h às 19h

- Sábado: das 10h às 13h

- Domingo: das 10h às 20h

CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Sistema Anchieta - Imigrantes

0800-019-7878 (WhatsApp)

Sistema Anhanguera - Bandeirantes

0800-055-5550 (WhatsApp)

Sistema Castello Branco - Raposo Tavares

0800-270-0280 (WhatsApp)

Via Dutra e Rio-Santos

0800-017-3536 (WhatsApp)

Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto

0800-777-0070 (WhatsApp)

Rodovia dos Tamoios

0800-545-0000 (WhatsApp)

Rodoanel Mário Covas - Oeste

0800-773-6699 (WhatsApp)

Rodoanel Mário Covas - Sul e Leste

0800-774.8877 (WhatsApp)

Rodovia Régis Bittencourt

0800-709-0116 (WhatsApp)

Rodovia Fernão Dias

0800-283-0381 (WhatsApp)