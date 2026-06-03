FOZ DO IGUAÇU, PR (FOLHAPRESS) - A cooptação de estudantes brasileiros que se deslocam diariamente para o Paraguai para cursar medicina nas universidades da região de Ciudad del Este, polo educacional que atrai jovens de todo o Brasil, tem chamado a atenção da fiscalização aduaneira em Foz do Iguaçu (PR).

Os universitários têm sido usados pelo crime para contrabandear canetas emagrecedoras paraguaias para o Brasil. No último dia 25, um estudante foi preso quando tentava entrar no país com medicamentos presos ao corpo por fita adesiva.

Ele e uma colega, também aluna de medicina, foram detidos em flagrante com 200 caixas de tirzepatida de 15 mg fabricada no país vizinho, cada caixa contendo quatro ampolas. A mulher carregava os medicamentos num casaco, dentro de uma bolsa.

Cada caixa, que contém quatro ampolas, custa cerca de R$ 430 nas farmácias paraguaias ?a dupla, portanto, transportava aproximadamente R$ 86 mil em medicamentos. No Brasil, o Mounjaro (tirzepatida) na mesma dosagem é vendido por R$ 3.499.

Os estudantes estavam em um táxi paraguaio que os levaria de Ciudad del Este até um estacionamento às margens da BR-277, rodovia que liga Foz do Iguaçu a Curitiba, quando foram abordados por agentes da Receita Federal na Ponte da Amizade.

Eles foram encaminhados à Polícia Federal, e o taxista paraguaio foi liberado.

Chefe da aduana brasileira na Ponte da Amizade, Daniel Messias Linck afirma que o que vem acontecendo é também reflexo de falta de informação.

"A população como um todo não considera ilegal trazer caneta emagrecedora do Paraguai, não vê como contrabando, então você vê que há muitas pessoas comuns contrabandeando. Existe um aliciamento forte dos estudantes de medicina, porque aqui tem muitos estudantes de medicina, muitos mesmo."

Enquanto no ano passado foram apreendidas 7.479 canetas e ampolas de tirzepatida paraguaia em Foz, neste ano a fiscalização já apreendeu 71.860 unidades, 860,8% mais, segundo a Receita Federal.

É possível estudar medicina em instituições privadas paraguaias por valores muito abaixo dos praticados pelas universidades brasileiras. No Paraguai as mensalidades ficam em torno de R$ 2.000, ante parcelas que ultrapassam R$ 10 mil nas instituições nacionais.

Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que em 2025 o Paraguai contava com 43 faculdades de medicina habilitadas pelo conselho de educação superior do país, das quais 23 acreditadas.

A estimativa é que 3 em cada 4 matriculados em cursos de medicina no país vizinho sejam brasileiros ?cerca de 35 mil, de um total de 45 mil alunos. Após a conclusão do curso, eles precisam passar pelo Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos) para exercer a profissão no Brasil.

Esses universitários integram as chamadas "formiguinhas do contrabando", que atravessam a fronteira com quantidades pequenas de medicamentos. Uma vez no lado brasileiro, os emagrecedores são colocados em veículos ?ou carretas? para então abastecer o mercado ilegal no país.

Em fevereiro, um brasileiro que cursava medicina em Ciudad del Este foi preso numa rodovia transportando 462 canetas emagrecedoras do Paraná para Campinas, no interior paulista. Ele receberia R$ 6.000 pelo transporte dos medicamentos, segundo a polícia.

O principal destino das canetas paraguaias que entram no Brasil por Foz do Iguaçu é o estado de São Paulo, além do próprio Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A presença de estudantes no contrabando dos remédios não é exclusiva de Foz do Iguaçu e ocorre também em outras regiões do país. Em janeiro, uma aluna de medicina em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foi detida em Maracaju (MS) com 134 emagrecedores das mesmas marcas comumente apreendidas em Foz.

No mês seguinte, outra estudante de medicina foi detida em Almirante Tamandaré (PR) sob a suspeita de vender e divulgar canetas emagrecedoras provenientes do Paraguai nas redes sociais.

A reportagem também conversou com dois universitários brasileiros que cursam medicina no Paraguai. Eles disseram ter colegas que já trouxeram ampolas de tirzepatida para o Brasil, mas com o objetivo de vender por conta própria para auxiliar no pagamento das mensalidades ou ter uma renda extra. No país vizinho não há retenção da receita médica, a venda é livre.

Na chegada ao Brasil pela Ponte da Amizade, um painel luminoso na aduana repete o dia todo para pedestres e motoristas a mensagem de proibição do ingresso no país de canetas emagrecedoras paraguaias, o que não inibe o crescimento dessa modalidade de comércio ilegal.

No momento em que a reportagem estava na ponte que une os dois países, duas mulheres paraguaias tiveram as cerca de 200 ampolas de tirzepatida que carregavam consigo apreendidas por agentes da PF e da Receita. O medicamento estava escondido em meio a outros produtos que elas traziam do Paraguai, como cigarros.

"Todo contrabando segue uma obviedade econômica, é uma lógica inafastável. Você tem a possibilidade de oferecer produtos a preços mais baratos no Brasil e, por não pagar imposto, não atende a nenhuma norma técnica, seja da Anvisa, não importa. Essa é a tradição de décadas do comércio ilícito do Paraguai", afirma Edson Vismona, presidente do FNCP (Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade).

Fabricante do Mounjaro, a farmacêutica Eli Lilly afirma que, quando produtos que alegam conter tirzepatida circulam fora dos canais autorizados e da cadeia de distribuição regulada, não há garantia de que os requisitos de segurança foram cumpridos.

A empresa diz ainda que os produtos paraguaios não foram avaliados nem aprovados pela Anvisa, não passaram pelos estudos clínicos e controles exigidos pela legislação brasileira e que seu uso pode significar "um sério risco à saúde dos pacientes".

"A tirzepatida exige controle de temperatura em toda a cadeia de suprimento, com condições rigorosas de armazenamento, transporte e manuseio para preservar qualidade, segurança e eficácia", diz a empresa.