(UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo do influenciador Mayk Leão, 31, viralizou nas redes sociais após ele registrar luzes estranhas e sons misteriosos em uma área rural de Campo Largo, no Paraná. O caso tem gerado grande debate por suspeita de um possível óvni.

O QUE ACONTECEU

No domingo (31/5), Mayk estava em um sítio quando percebeu movimentações incomuns no céu durante a noite. Assustado, ele afirmou que os animais do local começaram a ficar agitados.

Depois, avistou e começou a gravar pontos luminosos se movendo ao longe, no meio da mata. "Eu acho que acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Aquilo não era um avião, não era um drone. Era muito grande e tinha muitas luzes coloridas", afirmou.

Durante o vídeo, Mayk relata que o objeto parecia redondo e cercado por várias luzes. Segundo ele, a estrutura ficou parada por cerca de 20 minutos antes de desaparecer.

Gente, ali não tem estrada, não tem serra, não tem nada. Eu não sei o que é isso. Meu celular não consegue focar, eu tô com medo. Tem muitas luzes, é muito lindo e está se movimentando... Mayk Leão

O influenciador também contou que, antes da aparição, ouviu barulhos próximos ao sítio, "como se alguém estivesse engasgando". Em seguida, os animais ficaram inquietos e as luzes surgiram no céu. "Eu não sei o que aconteceu. Se alguém souber o que é isso, pode me ajudar? Porque eu tô bem assustado", relatou.

CASO GERA DEBATE

Logo após ser publicado, o vídeo começou a repercutir nas redes sociais. No Instagram, a gravação já ultrapassou 12 milhões de visualizações e tem dividido opiniões entre os internautas.

Mayk afirmou que trabalha com resgate de animais e que não possui conhecimento sobre ufologia. Segundo ele, tudo foi gravado com um iPhone 15, à noite e usando o zoom máximo, o que explicaria a baixa qualidade das imagens.

Ele também negou qualquer tipo de edição ou tentativa de autopromoção com o caso, que está despertando curiosidade nas redes. "Faz muito sentido ser a presença de algo que não é desse planeta", escreveu um internauta em um comentário com mais de 40 mil curtidas.

Outros usuários, porém, ironizaram as imagens. "Só aparece para quem tem TekPix", brincou um perfil, fazendo referência à qualidade da gravação. Já outro comentou: "As pessoas estão tendo mais um surto coletivo".

Apesar das críticas, muitos internautas demonstraram interesse pela história. "Acho que foi o melhor relato que eu já vi", escreveu uma pessoa. Outros chegaram a compartilhar relatos de experiências semelhantes e até conselhos ao influenciador.

"Peça proteção", comentou uma usuária. Já outra pediu uma investigação mais detalhada: "Dá um jeito de ir até onde eles estavam para ver se deixaram marcas".

O QUE DIZ A FAB

O caso chamou a atenção até de especialistas em ufologia, que pediram para Mayk entrar em contato para compartilhar mais detalhes sobre a situação. Após viralizar, a história também passou a ser repercutida por veículos da imprensa nacional.

A FAB (Força Aérea Brasileira), porém, se pronunciou e negou qualquer ocorrência anormal. "A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos".

Segundo o órgão, nenhuma atividade fora do comum foi detectada. "O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade", concluiu a FAB em nota ao UOL.