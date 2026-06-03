SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de criminosos se passou por policiais civis para invadir e roubar a casa de um empresário em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira (2). Ninguém foi preso.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram quando o empresário estaciona seu veículo de ré na garagem de casa, na rua Horácio Alves da Costa. Ele entra com o carro na residência e, antes de o portão fechar, outro veículo com sinais luminosos ?emulando uma viatura descaracterizada? para na calçada impedindo que o portão feche.

No vídeo é possível identificar que três homens armados, usando distintivos da Polícia Civil, descem do carro e entram na casa.

Segundo a polícia, eles rendem o empresário e família. Ao menos oito suspeitos participaram do roubo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os criminosos levaram diversas joias, dinheiro e fugiram com o carro da vítima.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram ainda que o veículo dos criminosos já estava na rua, estacionado, antes de o empresário chegar.

Ninguém foi identificado ou preso até o momento. O caso foi registrado como roubo a residência no 43º Distrito Policial (Cidade Ademar).