SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 34ª edição da Marcha para Jesus será realizada nesta quinta-feira (4), no Corpus Christi, com concentração de fiéis a partir das 7h na região da Luz, no centro de São Paulo, e caminhada até a Praça Heróis da FEB, em Santana, na zona norte.

Além do percurso religioso, o evento terá shows de artistas da música gospel e provocará alterações no trânsito e no transporte público ao longo do trajeto.

Com o tema "Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor", trecho da carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 10, a edição de 2026 deve reunir milhões de pessoas nas ruas da capital paulista em um ato de fé, louvor e oração.

A caminhada terá início às 10h, com saída da estação Luz do metrô e percurso pelas avenidas Tiradentes e Santos Dumont até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde foi montada a estrutura para receber apresentações musicais e momentos de pregação ao longo do dia.

Entre as atrações confirmadas estão Aline Barros, André & Felipe, Anderson Freire, Eli Soares, Gabriela Rocha, Jefferson & Suellen, Isadora Pompeo, Julliany Souza, Leandro Borges, Lukas Agustinho, Marcelo Markes, Maria Marçal, Maria Pita, Renascer Praise, Samuel Eleotério, Talita Dias, Thalles Roberto, Ton Carfi e Zoe Dance.

Segundo os organizadores, mais de 26 mil caravanas se inscreveram para participar do evento, o maior número já registrado pela Marcha para Jesus. A programação também contará com participantes de diversos países, entre eles Estados Unidos, México, Israel, África do Sul, Portugal, Venezuela, Colômbia e Argentina.

A edição deste ano também terá o sorteio de um veículo elétrico zero quilômetro. A promoção foi anunciada pela organização da Marcha para Jesus e ocorrerá durante o evento.

Pouco antes da concentração principal, a programação terá a tradicional Marcha Kids. Voltada às crianças e seus familiares, a atividade terá trio elétrico, trenzinho e apresentações recreativas. A concentração está marcada para as 9h em frente à estação Tiradentes do metrô, com saída prevista para 9h30.

A Marcha para Jesus também contará com estrutura especial de acessibilidade para pessoas com deficiência. O público PcD terá transporte gratuito por vans do serviço Atende+ da SPTrans entre a estação Portuguesa-Tietê e o local do evento, além de área reservada próxima ao palco principal. Intérpretes de Libras acompanharão toda a programação, desde a caminhada até os shows.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) recomenda que os participantes priorizem o uso do transporte público. Para participar da caminhada, a orientação é utilizar a estação Luz. Já para acompanhar os shows e cultos na Praça Heróis da FEB, as estações mais indicadas são Portuguesa-Tietê e Santana.

O desembarque de ônibus fretados deverá ser realizado nas ruas 25 de Janeiro, Mauá e Florêncio de Abreu. O desembarque nas avenidas Tiradentes e Santos Dumont e na Marginal Tietê não será permitido e estará sujeito à fiscalização.

Interdições no trânsito

* Praça da Luz, nos dois sentidos: das 21h de quarta-feira (3) às 10h30 de quinta-feira (4);

* Avenida Tiradentes, sentido aeroporto, pista local, entre a Praça da Luz e a Rua dos Bandeirantes: das 4h às 12h;

* Avenida Tiradentes, sentido aeroporto, pista central, entre a Praça da Luz e a Rua dos Bandeirantes: das 7h às 12h30;

* Avenida Tiradentes, sentido Santana, pista central, entre as ruas Mauá e dos Bandeirantes: das 7h às 12h30;

* Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre a Rua dos Bandeirantes e a Ponte das Bandeiras: das 7h às 13h;

* Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre a Ponte das Bandeiras e a Praça Campo de Bagatelle: das 9h às 13h30;

* Praça Campo de Bagatelle, em toda a extensão: das 9h às 14h;

* Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Avenida General Pedro Leon Schneider: das 10h às 14h30;

* Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre as avenidas General Pedro Leon Schneider e Braz Leme: da 0h01 de quinta-feira (4) à 1h de sexta-feira (5).

A CET informou que agentes irão monitorar o trânsito durante toda a operação para orientar motoristas e preservar a segurança viária. A companhia recomenda que condutores utilizem rotas alternativas e evitem circular nas imediações dos bloqueios.

Marcha para Jesus

São Paulo

Data: 4 de junho (quinta-feira)

Concentração: a partir das 7h

Saída da caminhada: 10h

Local de saída: estação Luz do metrô

Destino: Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana

Shows: das 11h às 22h