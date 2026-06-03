SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bandidos se passaram por policiais para invadir e roubar a casa de uma família, na noite de ontem, em Cidade Ademanr, na zona sul de São Paulo.

Empresário foi abordado ao chegar de carro em casa pelos criminosos, que utilizavam um veículo com sinais luminosos e vestiam roupas da Polícia Civil. Armados, oito homens invadiram o local e levaram joias, uma quantia em dinheiro e o veículo da família.

A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança. Uma das vítimas, mantida refém pela quadrilha durante o crime, ficou ferida.

Ninguém foi preso. O caso foi registrado como roubo a residência no 43º Distrito Policial (Cidade Ademar), que tenta identificar e localizar os criminosos.