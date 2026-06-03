SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros por policiais militares ao reagir a uma abordagem, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, na tarde do último sábado (30).

Imagem de câmera de monitoramento mostra quando dois PMs tentam imobilizá-lo durante a abordagem, na calçada de um comércio. O homem estava desarmado.

O vídeo mostra o policial forçando o braço contra o pescoço do homem, fazendo com que a cabeça dele ficasse encostada na parede. Ele se debate e reage. Outra policial, então, tenta contê-lo, segurando-o pelo braço e pela cabeça.

Um pedestre que passava pelo local junta-se aos agentes na tentativa de imobilizá-lo. Nesse momento, o homem pega a arma do PM que estava no coldre de coxa. O policial consegue recuperar a arma imediatamente. Na sequência, o homem é baleado ao menos duas vezes e cai desacordado.

A PM foi procurada por email na manhã desta quarta-feira (3), mas não respondeu a respeito dos procedimentos adotados pelos policiais até a publicação deste texto.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o homem foi socorrido ao Hospital Tatuapé, mas não resistiu.

As imagens de câmeras corporais dos dois agentes serão analisadas, de acordo com a secretaria.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e é investigado pela Polícia Civil e pela PM. A Corregedoria da PM também acompanhará as investigações, disse a SSP.