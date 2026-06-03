SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma operação contra uma quadrilha investigada por roubos de canetas emagrecedoras, com ações violentas em farmácias de Salvador, resultou na prisão 17 pessoas nesta quarta-feira (3).

Os suspeitos são ligados à facção criminosa Comando Vermelho, que atua na região do Nordeste de Amaralina, na capital baiana. Os nomes dos presos não foram divulgados, bem como dos advogados responsáveis pelas defesas deles.

As investigações da operação Dose Final começaram após uma série de roubos registrados em redes farmacêuticas da capital baiana. Os criminosos miravam medicamentos de alto valor comercia como Mounjaro, Ozempic e Wegovy, utilizados para tratamento de diabetes e obesidade.

A ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar da Bahia contra foi deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira com o cumprimento de 41 mandados de busca e apreensão.

A Justiça ainda determinou o bloqueio judicial de bens e valores que somam R$ 12,5 milhões, medida busca enfraquecer a estrutura financeira do grupo e reduzir sua capacidade de atuação.

De acordo com a polícia, o aprofundamento das investigações revelou que os roubos integravam uma organização criminosa estruturada, com envolvimento no tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios relacionados a disputas territoriais e lavagem de dinheiro.

Ao todo, 16 suspeitos foram capturados em Salvador e um em São Paulo. Na capital baiana, os mandados foram cumpridos nos bairros de Valéria, Narandiba, Nordeste de Amaralina, Pirajá, Engenho Velho da Federação e Garcia.

Entre os presos está um homem apontado como responsável por uma central clandestina de desbloqueio de celulares roubados e furtados. No local, os investigadores apreenderam equipamentos eletrônicos utilizados na atividade e dez aparelhos celulares.

Outro suspeito detido é apontado como responsável pela venda de drogas. Também foi preso um homem suspeito de atuar na receptação e venda ilegal dos medicamentos roubados.

Um quarto investigado preso é apontado pela polícia como responsável pela divulgação das atividades da organização criminosa em redes sociais e aplicativos, incluindo anúncios relacionados à venda de drogas, com tabelas de preços e informações sobre pontos de comercialização.

Durante a operação, os policiais apreenderam celulares, equipamentos eletrônicos e documentos que vão subsidiar o avanço das investigações e identificar outros possíveis integrantes do grupo.