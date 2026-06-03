SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da venda, distribuição e consumo de um lote de água mineral sem gás da marca Crystal nesta quarta-feira (3). A decisão aconteceu devido a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostra do produto, a mesma espécie da bactéria identificada em produtos líquidos da Ypê.

Embora sejam da mesma espécie, as bactérias, consideradas oportunistas, podem ser de cepas diferentes. Segundo o médico infectologista Klinger Faíco, membro da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), o microorganismo não costuma causar infecções graves, pois o sistema imunológico e as barreiras físicas (pele e mucosas) impedem danos relevantes.

"Quando se tem a ingestão da água em um paciente com a imunidade preservada, o trato gastrointestinal consegue eliminar essa bactéria pelo pH ácido do estômago. Então, no máximo, ele pode ter um quadro de diarreia", diz.

O risco é alto para imunossuprimidos que tenham alguma lesão (pessoas com HIV, câncer ou transplantados), idosos, recém-nascidos, pacientes neutropênicos ou com fibrose cística, em diálise e pacientes em UTIs, por exemplo.

Mas, mesmo com o risco baixo para a maior parte da população, Faíco diz ser possível que qualquer pessoa seja atingida em cenários específicos. Se infectado, por exemplo, o paciente que faz uso de lente de contato pode desenvolver foliculite, otite externa e ceratite ?inflamação ou infecção na córnea.

"A Pseudomonas é mais grave em infecções hospitalares. Mas na ingestão via oral [em pessoas sem questões de imunopressão] é bem raro", afirma o médico. "Caso alguém tenha bebido a água, se não teve sintoma e não tem fator de risco, não precisa ter nenhuma preocupação. Só observar e procurar o atendimento caso surgir um sintoma."

Pacientes do grupo de risco, complementa, podem comunicar o médico para definir os próximos passos.

A Anvisa recomenda que os consumidores não bebam a água mineral sem gás deste lote específico, o LZ1 VAL200127 3 P 200126, fabricado em 20 de janeiro de 2026 pela Mineração Bom Jesus Ltda, em Luziânia (GO), com validade até 20 de janeiro de 2027.

A fabricante informou que cerca de 99% das unidades já foram recolhidas dos pontos de venda. Caso tenha o produto em casa, deve-se entrar em contato com o SAC da fabricante (0800-061-5000 ou contato@brasal.com.br) para orientações sobre substituição ou reembolso.

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