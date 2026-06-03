BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, promove nesta quinta-feira (4) a etapa final de um concurso de confecção de tapetes de Corpus Christi.

A celebração é tradicional em cidades históricas de Minas Gerais durante o feriado religioso e também na Semana Santa.

Em Diamantina, dez moradores se classificaram para a fase final após enviarem desenhos dos tapetes e textos explicando os conceitos artísticos das obras. Imagens produzidas por IA (inteligência artificial) foram proibidas.

A etapa decisiva ocorre nesta quinta, das 8h às 13h, no centro histórico da cidade.

Voluntários poderão auxiliar na montagem dos tapetes, que deverão utilizar serragem crua e tingida nas cores amarelo, verde, azul, vermelho, marrom, laranja, ocre, preto e roxo, além de areia ou sal branco. Outros materiais também são permitidos, com exceção de tecidos.

O vencedor receberá R$ 1.000. O segundo colocado ficará com R$ 600, e o terceiro, com R$ 400.

A comissão julgadora é formada por três artistas visuais, um representante da prefeitura e um da Mitra Arquidiocesana de Diamantina, que organiza a competição em parceria com o município.

Outras cidades mineiras também terão programação de confecção de tapetes durante o Corpus Christi.

A data celebra o sacramento da eucaristia, no qual os católicos acreditam ocorrer a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo.

Igrejas e comunidades católicas de todo o país preparam tapetes coloridos para as procissões da data. Durante o cortejo, os fiéis caminham sobre os desenhos enquanto o sacerdote conduz o ostensório, peça utilizada para expor a hóstia consagrada.

Entre os materiais utilizados estão serragem, areia, folhas, flores e dolomita, um tipo de calcário tingido. A tradição foi trazida de Portugal para o Brasil durante o período colonial.

Em Ouro Preto, a confecção dos tapetes começa às 20h desta quarta-feira (3).

Neste ano, as celebrações religiosas na antiga capital mineira serão concentradas na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar. A procissão pelas ruas decoradas ocorrerá após a missa solene prevista para as 7h de quinta-feira.

Em Mariana, os tapetes começam a ser produzidos às 8h de quinta no centro histórico. Às 17h, haverá missa de Corpus Christi na Praça dos Ferroviários.

Em Belo Horizonte, a montagem dos tapetes ocorre na noite de quarta-feira na Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, e a partir das 7h de quinta na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na região central. A expectativa é reunir mais de mil voluntários.

Em Sabará, na região metropolitana da capital, os trabalhos começam às 20h desta quarta-feira, após a missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

A procissão está prevista para ocorrer após a missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, marcada para as 8h.

Também estão previstas celebrações em Congonhas, na região central do estado, e em São João del-Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes.