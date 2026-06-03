SÃO PAULO, SP 9UOL/FOLHAPRESS) - Um líder religioso conhecido como "Bruxo", de 25 anos, foi preso nesta terça-feira (2) em São Lourenço do Oeste (SC). Ele é suspeito de torturar uma mulher, além de ameaçar e agredir outras vítimas.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, a prisão temporária ocorreu na residência do investigado, que também funcionava como templo religioso. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no local.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que ele teria protagonizado uma "cruel sessão de espancamento" contra a principal vítima, que estava em situação de vulnerabilidade e deitada em um colchão. Os vídeos obtidos durante a investigação indicariam que ele buscava obter confissões e informações sobre supostas críticas feitas contra ele.

De acordo com a investigação, há vídeos gravados pelos próprios integrantes do grupo que mostram o suspeito agredindo e ameaçando outras vítimas. Além disso, há a suspeita de que o investigado utilizava sua posição de liderança espiritual para exercer domínio psicológico sobre frequentadores do local.

O suspeito já havia sido preso neste ano por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele também é alvo de outra investigação que apura crimes como ameaça, constrangimento ilegal, violência contra ex-parceiro e possível cárcere privado.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), com apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) e do Núcleo de Operações com Cães (NOC). Por se tratar de crime de tortura, considerado hediondo pela legislação brasileira, a prisão temporária foi decretada por 30 dias. Durante esse período, a Polícia Civil pretende aprofundar as investigações e identificar possíveis outros envolvidos.