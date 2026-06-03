BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (3) que o SUS (Sistema Único de Saúde) irá disponibilizar a vacina pneumocócica 20, que oferece proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de doenças como pneumonia, meningite e otite média.

O ministro Alexandre Padilha disse que as doses devem ser aplicadas a partir da segunda metade de junho. O novo imunizante irá substituir outras três vacinas: as conjugadas pneumo 10, pneumo 13 e a polissacarídica 23.

As doses serão ofertadas a crianças menores de cinco anos. Também podem receber a vacina, segundo a Saúde, os povos indígenas maiores de cinco anos de idade e sem histórico vacinal com pneumo conjugada, idosos com 60 anos ou mais acamados ou institucionalizados, além de pessoas com condições clínicas especiais, atendidas nos CRIE (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais).

Segundo o Ministério da Saúde, a transição será feita de forma gradual, mantendo o esquema vacinal básico para crianças com uma dose da pneumo 20 aos 2 meses de idade, uma dose da pneumo 10 aos 4 meses e uma dose de reforço da pneumo 20 aos 12 meses. "As vacinas VPC13 e VPP23 serão utilizadas em estratégias diferentes", diz a Saúde.

Após o esgotamento dessas doses, o esquema vacinal passará a utilizar exclusivamente a pneumo 20, afirma ainda a pasta.

Padilha disse que a nova vacina "adiciona outros sorotipos, ampliando a cobertura vacinal e a produção das nossas crianças".

O ministério afirma que 514 mil doses já foram entregues aos estados. Os imunizantes serão repassados aos municípios. A previsão é disponibilizar mais de 4,5 milhões de doses até o fim de junho, diz a pasta.

"O diferencial da nova vacina é a ampliação da proteção imunológica, relacionadas aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores. A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada que pode levar à morte", diz o Ministério da Saúde.

A órgão afirma que foram registrados 4.600 casos de meningite pneumocócica e 1.400 óbitos no Brasil de 2023 a 2025, "o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%". Entre crianças menores de cinco anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período, diz ainda a Saúde.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro da nova vacina em dezembro de 2023. As doses começaram a ser aplicadas em 2025 na rede privada, com custo de cerca de R$ 500, segundo o ministério.