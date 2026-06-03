SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma retroescavadeira atingiu nesta terça-feira (2) uma rede de gás encanado da Comgás no Centro Histórico de São Paulo; a área de um restaurante teve que ser isolada.

O incidente ocorreu na Rua Três de Dezembro, no Centro Histórico de São Paulo. A Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) informou que recebeu um chamado às 15h16 sobre dano na rede de gás encanado causado por terceiros.

A tubulação foi atingida por uma retroescavadeira. Segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana), a máquina realizava obras de reforma no calçadão quando atingiu a rede de gás no cruzamento da Rua Três de Dezembro com a Rua Boa Vista.

A área foi isolada, e estabelecimentos próximos foram esvaziados por precaução. Equipes da Comgás e da Defesa Civil foram acionadas para atender a ocorrência, segundo a GCM.

A Comgás disse que a equipe chegou ao local às 16h. Em nota, a empresa afirmou que eliminou o vazamento.

Não houve explosão nem registro de vítimas, segundo a GCM. A informação foi divulgada após o isolamento da área.