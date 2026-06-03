SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tentativa de roubo a um policial civil na estação São Bento da linha 1-azul, no sábado (30), foi registrada por câmeras de monitoramento do metrô, que são analisadas pela Polícia Civil.

A reação do policial, um papiloscopista, deixou seis pessoas feridas, entre elas uma bebê de 11 meses.

Naquele dia, o policial civil havia comprado um notebook em um shopping na região da rua 25 de Março. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que ele tenha sido seguido por ao menos três suspeitos, que o cercaram no interior da estação.

Pelas imagens, é possível observar que ao menos um dos homens estava armado. Ele apontou uma arma em direção ao policial, que reagiu. Foi nesse momento que a criança, que estava no colo do pai, foi ferida de raspão. O homem precisou passar por cirurgia.

O crime ocorreu por volta das 12h, horário em que a estação estava lotada. Os tiros causaram pânico e correria entre os passageiros, muitos deles em direção à saída da ladeira Porto Geral. Da abordagem aos tiros, foram menos de dez segundos.

A Polícia Civil concluiu que houve legítima defesa por parte do papiloscopista. A Corregedoria apura se a reação dele foi proporcional, já que cinco pessoas próximas foram atingidas. A reportagem procurou a Santa Casa para saber o estado de saúde dos baleados, mas não obteve retorno.

O sexto ferido é um dos suspeitos. Ele foi preso em flagrante, situação convertida em prisão preventiva (sem prazo). Os feridos foram atendidos pelos bombeiros e pela PM.

As imagens das câmeras de segurança são analisadas na tentativa de reconstituir a dinâmica do ocorrido, tanto na área externa quanto na interna da estação.

Conforme o boletim de ocorrência, um dos suspeitos teria usado um homem como escudo no momento em que o policial reagiu à abordagem. No entanto, o ângulo das imagens divulgadas não permite confirmar essa versão.

O relato foi feito por testemunhas aos policiais que atenderam a ocorrência.

Até o momento, a Polícia Civil considera a hipótese de que o papiloscopista de 28 anos, lotado no interior do estado, tenha sido o único a efetuar disparos.

A arma usada pelo policial, pertencente ao estado, foi apreendida. Segundo ele, a pistola tem capacidade para 16 munições ?15 no carregador e uma na câmara. No momento da apreensão, restavam 11 munições. Nenhuma outra arma foi apreendida no local.