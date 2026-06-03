SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está prevista para agosto a inauguração de um restaurante no parque Trianon (Tenente Siqueira Campos), na avenida Paulista, na região central de São Paulo. O parque foi concedido à iniciativa privada em fevereiro de 2022.

Com capacidade de 150 lugares e com aproximadamente 100 m², o projeto irá ocupar o anexo da Casa do Administrador, edificação que faz parte do parque e tem previsão de restauro no contrato de concessão. Um deck de madeira será instalado para ligar o restaurante e o edifício histórico, segundo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que os órgãos de preservação do patrimônio público aprovaram a proposta.

A concessionária Consórcio Borboletas foi procurada para comentar a instalação do restaurante, mas não respondeu. A empresa é responsável pela gestão do parque Mário Covas, localizado também na avenida Paulista, e da ciclovia do rio Pinheiros, na zona oeste.

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