SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcela Vitória de Lima Santos, 19, falou pela primeira vez em vídeo sobre o ataque de um tubarão na tarde de segunda-feira (1º), na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Ela teve uma perna amputada e permanece internada na UTI (unidade de tratamento intensivo) no Hospital da Restauração.

"Oi, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Tô seguindo minha vida e vai dar tudo certo. É isso", falou a jovem em vídeo gravado e postado nas redes sociais, nesta quarta (3), pelo médico Mike Andrade, que atuou no primeiro socorro a ela, ainda na praia.

Andrade relata que presenciou Marcela gritar pelo primo Jonas André de Lima, que tinha levado ela para a praia. O médico afirmou que usou as mãos e um cinto para conter o sangue e comprimir a artéria femoral (principal vaso sanguíneo da parte inferior do corpo).

"Eu tava passeando, tinha acabado de chegar na praia com a minha mãe. Ela olhou para o mar e viu que a Marcela tava lá, falou: ?olha que menina corajosa?, porque é conhecimento popular que tinha tubarão ali. E foi nesse exato instante, subiu a raja de sangue na água", disse a Folha de S.Paulo.

Ele disse que estava de folga no Recife e que trabalha na rede de saúde do município de Iraí de Minas, a 475 km de Belo Horizonte. Afirma que Marcela teve bloqueio mental, no momento do ataque, que faz a vítima não sentir dor, que acontece em casos de traumas extremos.

"Mesmo sem estar trabalhando, eu adquiri isso para mim, costume médico. A gente faz atendimento e acompanha para ter notícias, saber no que deu. Então, eu por conta própria fui até o hospital. Me receberam muito bem. E eu pude conversar com ela, pude ver que está bem", afirmou.

Com o incidente, Pernambuco chegou a quatro ocorrências envolvendo tubarões em apenas cinco meses de 2026. O número iguala os totais registrados em 1998 e 2006 e faz deste o ano com mais casos no estado desde então.

No dia 31 de maio, um dia antes do ataque de Marcela, um menino de 11 anos sofreu uma mordida de tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife ?que é vizinha de Boa Viagem.

A criança teve a perna esquerda amputada após dar entrada em estado gravíssimo no Hospital da Restauração. Conforme o diretor da unidade, o cirurgião Petrus de Andrade Lima, a criança sofreu uma lesão extensa no membro inferior, que não podia ser revascularizada.

Neste ano, reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que o monitoramento de tubarões no litoral do Recife e da região metropolitana está interrompido há mais de uma década. As últimas ações foram realizadas em 2015.

Por meio de nota, o Cemit disse que a Facepe (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco) aprovou, em maio, um projeto da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) para fortalecer o monitoramento de tubarões no litoral do estado.

Com investimento de R$ 1,05 milhão, a iniciativa prevê o uso de telemetria e dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos anteriormente pelos projetos Protuba e Ecotuba, segundo o órgão. As atividades serão iniciadas a partir de junho.

Com o incidente desta segunda-feira, o litoral pernambucano passou a somar 84 registros envolvendo tubarões desde 1992. Esse foi o quarto caso de 2026.

Em 29 de janeiro, um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda.

Também em janeiro, Tayane Cachoeira Dalazen foi mordida por um tubarão durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha. Ela sofreu ferimentos na perna sem gravidade e recebeu alta após atendimento médico.