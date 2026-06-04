SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2026. Os candidatos podem se inscrever até 19 de junho, exclusivamente pelo site da instituição. A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 10h, com opção presencial ou online.

O exame tem duração de duas horas e meia e é composto por 36 questões objetivas e uma redação. A prova cobra conteúdos de língua portuguesa (12 questões), matemática, inglês, história, geografia e atualidades (seis questões cada).

Na modalidade presencial, o vestibular será realizado no campus de Higienópolis, na região central de São Paulo. Já a versão online contará com monitoramento remoto em tempo real, com uso de câmera e áudio.

O resultado será divulgado em 24 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 170, com isenção para candidatos que já possuem diploma de ensino superior ou que solicitam transferência externa.

Além do vestibular tradicional, a FAAP oferece outras formas de ingresso para o segundo semestre. É possível usar a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) dos últimos cinco anos, desde que o candidato tenha obtido ao menos 550 pontos e não tenha zerado a redação. Nesse caso, as inscrições seguem até 1º de setembro.

A instituição também aceita resultados de exames internacionais, como IB, SAT, ABITUR, BAC e ACT, com prazo até a mesma data. Para transferência externa e segunda graduação, o processo é feito por análise documental, com inscrições até 21 de agosto.

Confira os cursos e o número de vagas disponíveis

Entre os benefícios oferecidos, estão bolsas de estudo por mérito. Os dez primeiros colocados do vestibular presencial recebem descontos que vão de 40% a 100%. Há ainda bolsas vinculadas à nota do Enem, com percentuais que variam conforme o desempenho, além de descontos de até 40% para alunos que ingressam por transferência.

O processo seletivo segue válido até 4 de setembro, data limite para convocação de candidatos para as vagas do segundo semestre de 2026.

Na prova de português, a instuição cobra 10 obras obrigatórias. A lista reúne livros, um filme e um álbum musical:

CALENDÁRIO FAAP

- Inscrições: até 19 de junho

- Taxa de inscrição: R$ 170

- Realização da prova presencial: 21 de junho, às 10h

- Divulgação do resultado da prova: 24 de junho