SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem for acompanhar a 34ª edição da Marcha para Jesus desde o início nesta quinta-feira (4) ?a concentração começa por volta das 7h na região da estação da Luz, na avenida Tiradentes, centro de São Paulo?, deve ir agasalhado.

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a capital paulista deverá ter uma manhã fria, com temperatura em torno de 14°C nas primeiras horas, na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, próximo de onde ocorrerão os shows ao longo do dia.

A temperatura sobe com o passar das horas, mas não deve superar a marca de 21°C.

Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a quinta-feira, feriado de Corpus Christi, será mais um dia com muita nebulosidade e poucas aberturas de sol na cidade.

Previsão do Inmet aponta que há possibilidade de chuva isolada, principalmente pela manhã.

A tendência é que a temperatura despenque a partir desta sexta-feira (5), conforme o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

A mínima poderá cair para 10°C nas primeiras horas da manhã e chegar a 9°C no sábado (6). O mesmo vale para domingo (7), último dia do feriado prolongado. A máxima não deve passar de 22°C nos próximos dias.

Há chance de o sol aparecer, principalmente na sexta-feira e no domingo, na Grande São Paulo.

No interior paulista, aponta a agência Climatempo, as tardes poderão ser relativamente quentes. De acordo com dados do Inmet, a máxima poderá chegar a 30°C nesta quinta em Presidente Prudente, no oeste do estado e a cerca de 560 km da cidade de São Paulo.

Para quem vai passar o feriadão na praia, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva em Guarujá, na Baixada Santista, nesta quinta-feira. A máxima deverá chegar a 24°C. Até o domingo, a temperatura deverá oscilar entre 15°C e 25°C na região.

Em São Sebastião, no litoral norte, a oscilação tende a ser semelhante e também pode chover na manhã desta quinta.

Quem vai em busca de frio no feriado, a mínima deve cair para até 6°C durante o fim de semana prolongado em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Há previsão de geada entre sexta e domingo.