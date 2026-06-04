SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpus Christi, nesta quinta-feira (4), vai alterar o horário de funcionamento de serviços públicos na cidade de São Paulo. Os efeitos do feriado ainda serão sentidos na sexta (5).

Algumas unidades de saúde, por exemplo, terão o horário de atendimento reduzido. Já os postos do Poupatempo permanecerão fechados, enquanto linhas do transporte sobre trilhos operarão com intervalos maiores entre as composições.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) suspendeu o rodízio de veículos, que só volta na segunda-feira (8). As demais restrições existentes na cidade serão mantidas na sexta-feira.

As faixas exclusivas para ônibus também estarão liberadas à circulação de carros. Já o estacionamento rotativo pago, a Zona Azul, funcionará conforme a sinalização do local.

Saiba mais como funcionará cada serviço:

SAÚDE

Os hospitais estaduais funcionarão normalmente durante todo o período, garantindo atendimento de urgência e emergência em prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos.

- Quinta-feira: Clínicas e Osasco funcionarão das 8h às 16h; Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri ficam fechados

- Sexta-feira: Clínicas, Osasco e Mandaqui funcionarão das 8h às 16h; Dante Pazzanese e Barueri ficam fechados

Algumas unidades de saúde da rede municipal terão alteração em seu funcionamento. O atendimento será normal nas assistências médicas ambulatoriais e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na quinta. O atendimento presencial será retomado normalmente na sexta, mediante agendamento prévio obrigatório.

Durante o feriado, os serviços digitais continuam disponíveis, permitindo consultas, solicitações e acompanhamento de demandas de forma online.

TRANSPORTES

A operação do transporte sobre trilhos será ajustada no feriado. Na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a operação na quinta terá os intervalos ampliados. Na sexta, tudo deve ser normalizado. No sábado (6) e no domingo (7), a circulação será normal para esses dias.

A CPTM informa que na quinta-feira, dia de Marcha para Jesus, e no domingo, na Parada do Orgulho LGBT+, terá trens de prontidão para atender a população, em caso de necessidade.

No metrô, as linhas 1-azul, 2-Verde, 3-vermelha e 15-prata terão operação ininterrupta de sábado para domingo.

CULTURA

Diversos equipamentos culturais terão funcionamento especial, quando parte deles estará aberta ao público.

- Bibliotecas: as unidades de São Paulo e Parque Villa-Lobos funcionarão das 9h30 às 18h30 no feriado

- Centros culturais: Memorial da América Latina das 10h às 17h; Mundo do Circo das 11h às 18h (com espetáculo às 17h); Complexo Cultural Oswald de Andrade estará fechado

- Museus: abrirão as portas funcionamento variado com horários específicos

- Sala São Paulo: aberta na quinta, com programação das 18h30 às 22h (Concerto da Osesp)

- Teatros: apenas o Teatro Sérgio Cardoso abrirá as portas, das 14h às 23h30

ENEL

As lojas de atendimento da Enel estarão fechadas na quinta, em toda a área de concessão da companhia. O atendimento presencial será retomado na sexta, das 8h30 às 16h30.

Durante o feriado, os clientes continuarão contando com os canais digitais e telefônicos da companhia para registrar solicitações e esclarecer dúvidas. A Central de Atendimento da Enel funcionará 24 horas por dia, seja por meio online ou telefone (0800 72 72 120).

SABESP

Os canais digitais e telefônicos funcionarão normalmente. Durante o feriado, os clientes podem utilizar os canais digitais e telefônicos da companhia.

BANCOS

As agências bancárias estarão fechadas no feriado. Contas como água, luz e telefone com vencimento na data poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo. A regra não se aplica a tributos e impostos, que devem ser quitados no prazo para evitar multas.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também não terão atendimento presencial na quinta nem na sexta. O órgão informa, no entanto, que serviços como solicitação de benefícios, atualização cadastral e emissão de extratos podem ser realizados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.