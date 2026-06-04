SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu, nesta quarta-feira (3) após levar diversos tiros em sua casa, no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A Polícia Militar prendeu, três horas após o crime, o ex-namorado da vítima, em Arujá, cidade vizinha. Ele estava tentado fugir, afirma a corporação.

A vítima foi identificada como a enfermeira Stefanie Silva Lima, 26.

Parentes dela relatam que o ex-namorado não aceitava o fim de relacionamento entre eles. O suspeito teria ameaçado a enfermeira para reatar o namoro.

O caso foi registrado como feminicídio. A polícia não informou se o homem tinha defesa constituída.

Segundo a família, o casal morou junto por quase dois anos em um apartamento comprado pela vítima.

A mulher chegou a se mudar para perto dos parentes após brigas e ameaças, inclusive com uso de arma de fogo, que ele exibia até nas redes socais.

"Ela terminou porque não estava mais aguentando. Até com nós [da família], ele queria que ela não falasse mais. Ele tinha ciúme. Então, ela resolveu vir para cá, ele ficou no apartamento, depois saiu", disse um primo da vítima em entrevista a TV Globo.

De acordo com a PM, equipes do Centro de Operações realizaram consultas em bancos de dados e sistemas de monitoramento para localizar o suspeito. O veículo foi identificado e abordado em direção a Arujá. Com o homem, foram encontrados uma arma de fogo e dois carregadores.

"Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Militar mobilizou equipes operacionais e de inteligência para localizar o responsável. Foi identificado que ele havia fugido em um veículo Fiat Palio de cor verde", disse a PM, em nota.

O suspeito foi detido e conduzido ao 89º Distrito Policial, onde a ocorrência segue em apresentação.