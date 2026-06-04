SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre um Range Rover Evoque e um Peugeot 307 bloqueou o cruzamento da avenidas Ibirapuera e Indianópolis, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (4).

O impacto da colisão foi tão grande que a roda de um dos veículos foi arrancada. As vias ficaram cheias de destroços. Um poste caiu e os semáforos ficaram apagados. O acidente ocorreu por volta de 5h.

A Polícia Militar foi acionada e preservou a área. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, cada veículo transportava quatro pessoas. Ninguém quis receber atendimento.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do carro de luxo deixou o local após o acidente. O outro motorista teve ferimentos leves.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a perícia foi acionada e o caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

A ocorrência foi encaminhada ao 36° Distrito Policial (Vila Mariana), que dará continuação às investigações para esclarecimento dos fatos e identificação dos responsáveis.