RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar afirma que encontrou na tarde desta quarta-feira (3) um laboratório de refino de drogas instalado em um apartamento no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Agentes do serviço de inteligência do 19º BPM foram até o endereço após o registro de um incêndio no imóvel, que fica na rua Barata Ribeiro.

A via é uma das mais movimentadas de Copacabana, reunindo prédios residenciais e comércios variados.

Segundo a PM, os agentes encontraram "grande quantidade de entorpecentes" no local, além de equipamentos que teriam sido usados para manipulação de drogas.

A ação, diz a polícia, teve início após uma denúncia anônima. O incêndio teria sido causado pelo manuseio de substâncias químicas, colocando em risco moradores do edifício e de imóveis vizinhos, conforme a corporação.

"Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que um homem havia sofrido queimaduras durante o incidente e já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade hospitalar", afirmou a PM.

"Com a autorização de um familiar, as equipes ingressaram no imóvel e localizaram grande quantidade de entorpecentes, além de materiais utilizados na preparação e manipulação das drogas", acrescentou.

O Corpo de Bombeiros disse à reportagem que foi acionado para combater o incêndio na manhã de quarta, por volta das 9h50.

O homem ferido tem aproximadamente 30 anos e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, conforme os bombeiros. Ele não teve a identidade divulgada.

A PM declarou que o material apreendido foi encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, onde a ocorrência foi registrada.

"A Polícia Militar destaca a importância das denúncias anônimas para o combate ao tráfico de drogas e reforça que ações de inteligência vêm sendo intensificadas para identificar e desarticular pontos de armazenamento e distribuição de entorpecentes na capital", disse a corporação.