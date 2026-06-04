RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, foi solta na tarde desta quinta-feira (4). Ela deixou o Instituto Penal Talavera Bruce, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pela defesa de Monique à reportagem.

A libertação ocorreu após a Justiça do Rio de Janeiro conceder perdão judicial à mãe de Henry no julgamento pela morte do filho. A decisão foi anunciada durante a madrugada desta quinta.

Monique foi condenada por omissão diante da tortura sofrida pelo menino e recebeu pena de um ano e quatro meses de prisão, mas já considerada cumprida.

Em relação à acusação de homicídio, os jurados afastaram a tese de crime doloso e reclassificaram o caso para homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Elizabeth Machado Louro, titular do 2º Tribunal do Júri do Rio, concedeu perdão judicial e extinguiu a punibilidade de Monique por esse crime.

O mesmo não ocorreu com o ex-companheiro dela e padrasto de Henry. Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, foi condenado no mesmo julgamento a 43 anos, nove meses e 20 dias de prisão pela morte do menino, ocorrida em março de 2021 no apartamento em que moravam na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Os jurados reconheceram a prática de homicídio duplamente qualificado e de crime de tortura contra a criança.

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