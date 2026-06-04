SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um piloto da Azul Linhas Aéreas passou mal durante um voo na noite de quarta-feira (3). O copiloto precisou assumir o controle e pousar a aeronave no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

O avião fazia o trajeto de Curitiba, no Paraná, de onde saiu decolou às 20h50, até a cidade de Campinas, onde pousou às 21h42.

A Folha apurou que o comandante teria convulsionado dentro da cabine. O copiloto teria usado a palavra mayday para alertar a torre de controle sobre a emergência a bordo.

"A Azul informa que, durante o voo AD2966 (Curitiba?Viracopos), realizado na terça-feira (3), um dos tripulantes precisou de atendimento médico. O profissional recebeu suporte de um médico que estava a bordo da aeronave no momento da ocorrência", afirmou a Azul.

"O voo prosseguiu normalmente e o avião pousou em Viracopos em total segurança", reforçou a companhia.

A companhia não detalhou quais são os protocolos para esse tipo de emergência a bordo.

OUTROS CASOS

Um 25 de julho de 2025, um voo da Azul que havia partido de Portugal teve de ser desviado para recife em razão de uma emergência médica envolvendo um piloto.

O Airbus A330-900 pousou no Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, na capital pernambucana, às 17h.

A aeronave, com matrícula PR-ANX, havia partido da cidade do Porto, com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos.

A emergência foi constatada quando o avião sobrevoava a região de Fortaleza. O voo foi, então, desviado para o Recife.

O piloto foi atendido com suspeita de AVC.

Na ocasião, em nota, a Azul confirmou que o voo precisou ser alternado para Recife devido à necessidade de suporte médico a um dos tripulantes, sem informar quem era e qual o problema. Após o atendimento em solo, a aeronave decolou ao destino final.

Um piloto da companhia aérea Latam morreu em 15 de agosto de 2023 após passar mal durante um voo comercial entre Miami, nos Estados Unidos, e Santiago, no Chile. O avião chegou a fazer um pouso de emergência no Panamá para atendimento médico, mas o comandante não resistiu.

A causa da morte e a identidade do piloto não foram reveladas. O profissional tinha 25 anos de experiência.

"A companhia reforça que durante o voo todos os protocolos de segurança foram cumpridos para salvaguardar a vida do piloto, porém, após o pouso e depois de receber atendimento em solo, infelizmente ele faleceu", disse a Latam, em nota, na época.