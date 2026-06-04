SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ajudante geral de 37 anos foi preso após entrar em um condomínio, invadir um apartamento e tentar estuprar a moradora, uma nutricionista, em Barueri, na Grande São Paulo, segundo a polícia. O caso ocorreu em 23 de maio.

A Polícia Civil registrou o ocorrido como tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (sem prazo) na audiência de custódia. Diante do juiz, o homem, identificado como Wellington Oliveira Santos, relatou o ocorrido, afirmou que estava embriagado e implorou para ser solto, sob a justificativa de que tinha a responsabilidade de cuidar de um filho e do pai, já idoso.

O magistrado levou em consideração uma condenação anterior por estupro e o manteve preso. Ele, que possui outras passagens, estava em liberdade condicional.

Santos se aproveitou de que a porta estava destrancada para entrar no imóvel.

A nutricionista Jessica Soares, 35, relatou aos policiais que dormia quando escutou um barulho semelhante ao de alguém entrando na residência e descendo as escadas em direção ao seu quarto, localizado em um piso inferior do imóvel. Inicialmente, ela disse ter pensado que o namorado havia retornado, após ter saído instantes antes.

No entanto, logo percebeu que era um desconhecido. Jessica disse aos policiais ter tentado se levantar, momento em que Wellington mandou que ficasse calada e fez menção de estar armado, levando a mão à cintura.

Conforme Jessica, ela foi em direção a ele, quando o homem a jogou na cama, tapou sua boca com a mão e ficou por cima dela, levantando a blusa. A nutricionista contou que ele sinalizou que iria tirar a calça. Ela então conseguiu jogá-lo para o outro lado da cama e os dois começaram a brigar.

A nutricionista contou aos investigadores que recebeu socos no rosto e foi derrubada da escada ao tentar escapar. Houve outro embate e Jessica foi jogada na cama novamente, quando Wellington tentou mais uma vez tirar sua roupa. A mulher conseguiu aplicar o golpe conhecido como mata-leão e segurou a perna dele.

Jessica afirmou aos policiais que, a todo momento, o suspeito mandava que ela ficasse calada e a ameaçava de morte. A nutricionista disse ter acertado um chute no peito do homem e conseguido fugir, deixando o apartamento e buscando ajuda dos vizinhos.

Wellington não desistiu e os dois voltaram a brigar, até que uma vizinha abriu a porta e auxiliou na defesa dela. Em seguida, outros moradores apareceram e imobilizaram Wellington até a chegada dos guardas-municipais.

Jessica afirmou não conhecer Wellington e disse não saber como ele acessou o prédio, que possui segurança e controle de acesso.

Em interrogatório na delegacia, Wellington disse ter saído para beber em um bar na noite anterior. Pela manhã, ao retornar para casa, decidiu entrar em um prédio para se abrigar da chuva. Segundo ele, nenhum funcionário do condomínio o abordou ou solicitou identificação.

Em seguida, subiu de elevador e parou em um andar aleatório. Depois, tentou abrir a porta de um apartamento que, para sua surpresa, estava destrancada.

Segundo ele, ao entrar se deparou com Jessica, que se assustou e começou a gritar por socorro. Wellington negou tê-la agredido ou tentado estuprá-la, assim como negou qualquer intenção de furto ou roubo. Disse também não a conhecer.

"Eu tenho meu paizinho que eu cuido dele. Eu simplesmente estava alcoolizado. Eu não corro todo esse risco, não. Eu não estava com problema. Eu te imploro. Eu cuido do meu pai, eu cuido do meu filho. É só eu e meu pai em casa. Eu não sou toda essa periculosidade, não. O senhor pode me dar esse voto de confiança. Eu não sou esse monstro todo", disse Wellington ao juiz durante a audiência de custódia.

À Folha de S.Paulo a advogada Silvana Campos disse que Jessica está muito fragilizada após o caso, com crises de ansiedade.

"Não tem o menor sinal de embriaguez ou de drogado. Ele é certeiro. Ele ia pegar e matar a Jessica. Ele é um criminoso reincidente, perigoso, manipulador. Na audiência de custódia ele tenta ser vítima, manipular o juiz. A Jessica só conseguiu sair viva pela técnica do jiu-jitsu que ela aplicou."

"Nos últimos dois dias, três vítimas dele já entraram em contato. Esse é um caso que terá desdobramentos", acrescentou a advogada.