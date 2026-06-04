SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - As festividades de Corpus Christi neste quinta-feira (4) foram marcadas por atos religiosos, procissões e pelos tapetes devocionais, tradição católica em que ruas são decoradas com desenhos e símbolos confeccionados sobre as ruas com materiais como serragem colorida, flores e areia.

Copus Christi significa, em latim, corpo de Cristo. É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade.

A data católica mobilizou paróquias com celebrações em todo o país, com destaque para as cidades históricas de Minas Gerais.

Em Mariana, artistas e voluntários trabalharam para manter viva a tradição dos tapetes devocionais e transformaram as ruas do Centro Histórico em um grande mosaico. A celebração foi iniciada por volta das 17h com uma missa na Praça dos Ferroviários.

Na cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, a prefeitura promoveu um concurso de confecção de tapetes de Corpus Christi. Dez moradores se classificaram para a fase final após enviarem desenhos dos tapetes e textos explicando os conceitos artísticos das obras.

Durante o cortejo, os fiéis caminham sobre os desenhos enquanto o sacerdote conduz o ostensório, peça utilizada para expor a hóstia consagrada.

Em Ouro Preto, as celebrações religiosas se concentraram na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar. A procissão pelas ruas decoradas ocorreu após uma missa solene.

Na capital, Belo Horizonte, a montagem dos tapetes ocorreu na noite de quarta-feira na Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, com missa nesta quinta na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

Em Castelo, no Espírito Santo, cerca de 3.000 voluntários participaram da confecção de grandes painéis religiosos com materiais como flores, sementes, pedras e palha.

Em algumas cidades, as celebrações vão além dos tapetes. Em Rio de Contas, cidade da Chapada Diamantina, a véspera do Corpus Christi foi marcada pela Noite das Lanternas nesta quarta-feira (3), uma das mais antigas expressões do turismo religioso católico da Bahia.

A festa mantém viva uma tradição de mais de 300 anos: as luzes da cidade são apagadas e a população segue em procissão pelas ruas, iluminando o caminho apenas com lanternas.

O cortejo segue um trajeto entre a Igreja Matriz e a Igreja de Nossa Senhora Santana, percorrendo ruas do Centro Histórico. Ao fim da caminhada, moradores e turistas participaram de uma missa, seguida de um show musical nas sacadas dos casarões coloniais.

Na tradição católica, a data de Corpus Christi é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaristia. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Corpus Christi se celebra a "presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho".