SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após a Sabesp divulgar novos protocolos de segurança e fiscalização das suas obras para evitar que acidentes como o do bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, voltassem a acontecer, outra obra da companhia atingiu a rede da Comgás e provocou um vazamento na noite desta quinta-feira (4) no bairro da República, na região central da cidade.

Como consequência, os moradores de dois prédios e os frequentadores do bar Laje do Baixo, localizados próximos da rua Teodoro Baima, 20, foram evacuados por medida de segurança e tiveram de aguardar em local seguro enquanto o problema era resolvido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou um caminhão para fazer o atendimento, o vazamento foi de grandes proporções. Não houve registro de explosão.

Em nota à Folha, a Comgás informou ter recebido um comunicado às 19h15 "sobre um dano na rede de gás encanado causado por terceiros". A empresa disse que sua equipe chegou ao local às 19h37 e eliminou o vazamento.

Também em nota à reportagem, a Sabesp lamentou o ocorrido durante a execução de uma manutenção emergencial na rede de água.

"Ao constatar a perfuração, a equipe da Sabesp interrompeu imediatamente os trabalhos e acionou os protocolos de segurança. A concessionária responsável pela rede de gás foi prontamente comunicada, realizou o desligamento do fornecimento e atuou para controlar a ocorrência. A área foi isolada preventivamente e os órgãos competentes foram acionados para acompanhar a situação. Não houve registro de vítimas", disse a companhia.

Nos novos protocolos da Sabesp, o principal ponto é o aumento das equipes de supervisão e fiscalização das obras, que vai passar de 200 para 600 fiscais. No comunicado da companhia, foi enfatizado que o trabalho se dará a partir de critérios de risco e complexidade, considerando especialmente obras em locais com presença de redes de gás, intervenções por método não destrutivo e valas a céu aberto com profundidade superior a dois metros.

Imagens da obra na República mostram a presença de uma escavadeira que, de acordo com as novas normas, só poderia atuar depois de se fazer a identificação da rede de gás.

"A Sabesp reforça seu compromisso com a segurança das operações. A companhia continua trabalhando incansavelmente no aprimoramento contínuo de seus protocolos de segurança operacional e, nesta semana, lançou novas diretrizes e procedimentos voltados ao reforço da prevenção de riscos e segurança das obras", finalizou a nota.

Duas semanas após a explosão que atingiu o bairro do Jaguaré, moradores relatam que a relocação e o pagamento de indenizações seguem sem resolução.