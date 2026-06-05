SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPTM (Companhia de Trens Metropolitanos) iniciou nesta semana um projeto-piloto para pagamento de passagens via Pix em dez estações, sendo duas em São Paulo e as demais em cidades vizinhas.

O Pix poderá ser usado para compra de bilhetes em terminais de autoatendimento Top nas estações Palmeiras-Barra Funda e Brás, na capital paulista, além de Ribeirão Pires, Mauá, São Caetano, Santo André, Francisco Morato, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Aeroporto-Guarulhos.

Os testes nas estações, que incluem paradas de linhas operadas pela CPTM e da Tic Trens (linha 7-rubi), vão até o dia 12 de junho. Depois disso, a Abasp (Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação de Transporte Coletivo de Passageiros de São Paulo), responsável pela gestão do sistema de bilhetagem, avaliará o desempenho da nova forma de pagamento para planejar a futura implantação em todos os terminais das estações do sistema ferroviário.

Para usar o novo sistema, é preciso selecionar a opção via Pix na máquina, que gera um código QR code para ser pago pelo aplicativo de banco do passageiro. Um bilhete é emitido para passagem na catraca.

Em fevereiro, a CPTM começou, também em projeto-piloto, a aceitar pagamentos com cartões de crédito e débito por aproximação diretamente na catraca.

O modelo foi ampliado para todas as catracas das estações em abril, quando ocorreram 700 mil transações (cerca de R$ 3,78 milhões).

Ele permite que os passageiros paguem a tarifa diretamente nos bloqueios, utilizando cartões de débito e crédito físicos ou aparelhos móveis, como telefones celulares e relógios inteligentes.

Não foi informado se, após a fase de testes, será possível pagar a passagem com Pix direto na catraca.

No metrô, o pagamento por crédito e débito é aceito desde novembro do ano passado ?igualmente com ampliação recente para cartões virtuais em celulares e relógios.

Assim como a companhia de trens metropolitanos, o metrô utiliza tecnologia chamada de NFC, mas ainda não iniciou testes com Pix.