SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um dia com grande amplitude térmica, os institutos de meteorologia preveem uma sexta-feira (5) com manhã e noite frias e tarde com temperatura amena na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a sexta deve começar com nevoeiro na capital paulista, com o sol aparecendo em seguida entre poucas nuvens e predominando. No entanto, como é normal no outono, o astro não terá força suficiente para elevar muito a temperatura.

Assim, a previsão é que faça 9°C na madrugada, enquanto a máxima pode chegar aos 22°C no meio da tarde.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo faz uma previsão um pouco diferente, com mínima de 13°C e máxima de 21°C. Já a Climatempo indica variação de 13°C a 23°C.

Os três, porém, destacam que não há previsão de chuva.

Nesta quinta (4), feriado de Corpus Christi, o Inmet registrou a mínima de 14,6°C de madrugada e a máxima de 22,6°C às 15h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é feita a medição oficial da capital.

Nas outras regiões do estado de São Paulo, a Climatempo informa que a influência da massa de ar frio de origem marítima associada a uma área de alta pressão no Atlântico Sul pode provocar chuva fraca em áreas isoladas do litoral e sul do estado.

Já no restante do Sudeste, o instituto destaca que o cenário mantém muitas nuvens e condições para chuva fraca a moderada no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de pontos do interior desses estados. Também há possibilidade de precipitação no nordeste de Minas Gerais.

Nas demais áreas, o tempo segue firme, com sol entre poucas nuvens. A umidade relativa do ar fica mais baixa durante a tarde no norte paulista, norte e Triângulo Mineiro. As temperaturas permanecem mais amenas principalmente no centro-sul paulista, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, sul de Minas Gerais e leste mineiro.

A Climatempo também destaca a continuidade das instabilidades no litoral leste do Nordeste e em áreas do Norte do país. A circulação de ventos marítimos mantém condições favoráveis para chuva frequente entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, enquanto a combinação entre calor, umidade e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece pancadas fortes em parte da região Norte. Nas demais regiões do país, o tempo segue mais estável, com predomínio de sol, temperaturas agradáveis e baixa umidade do ar em áreas do interior.