SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste feriadão, a cidade de Cunha, no alto Vale do Paraíba (SP), recebe a Feira Internacional de Cerâmica de Cunha. No Parque Lavapés, o evento é gratuito e tem na programação exposições, rodas de conversa, apresentações culturais e competições relacionadas à cerâmica.

Entre os destaques estão as palestras de artistas como Mestre Magela, reconhecido pelo Ministério da Cultura como Mestre da Cultura Popular Brasileira e da argentina Graciela Olio, integrante da Academia Internacional de Cerâmica.

Haverá demonstrações de artistas internacionais, como Benedikt Wiertz, Tetsutaro Komago e Taki Runa. Diferentes empresas e estúdios do setor irão apresentar seus portfólios para promover negócios no mercado da cerâmica.

No período, serão realizadas também oficinas pagas e visitas guiadas, também voltadas a arte de cerâmica. A programação completa está disponível site da feira, onde é possível se inscrever para as atividades ?as oficinas custam entre R$ 330 e R$ 1.700 por pessoa.

Feira Internacional de Cerâmica de Cunha

Parque Lavapés ? r. Francisco da Cunha Menezes, s/n, Vila Parque Lavapés, Cunha. Qui.(4) a dom.(7). Entrada gratuíta.