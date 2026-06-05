SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 6 anos morreu nesta quinta-feira (4) após levar um tiro acidental do irmão de 12 dentro de uma casa na zona rural de Pavão (MG). A arma pertencia ao padrasto das crianças, de 52 anos, que está foragido.

Homicídio ocorreu na casa da família. Segundo a Polícia Militar, as crianças estavam com os adultos no quintal, quando o menino entrou dentro de casa. Na sequência, a irmã foi atrás. A mãe e o padrasto ouviram um tiro e, ao entrarem na casa, a menina estava no chão.

Adolescente disse que arma estava em cima da cama. Ele teria segurado a espingarda e, sem querer, acabou acertando a irmã. A polícia encontrou outra espingarda desmontada e 16 cápsulas de calibre 36 na casa.

SAMU foi até o local, mas menina já estava morta. A criança já não apresentava mais sinais vitais quando o socorro chegou. O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal em Teófilo Otoni para exames.

Mãe de 35 anos e o filho foram ouvidos pela Polícia. Eles foram liberados. Já o padrasto, ainda não foi localizado. A investigação segue em andamento.