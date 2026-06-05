SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma menina de 6 anos morreu nesta quinta-feira (4) ao ser baleada dentro de casa, no interior de Minas Gerais. O irmão adolescente teria efeituado o disparo por acidente, conforme relato da mãe das crianças, registrado em boletim de ocorrência.

O padrasto seria o dono da arma de fogo. Ele fugiu após o ocorrido e está sendo procurado pela Polícia Civil.

A lei brasileira proíbe que sejam divulgados informações que possam permitir a identificação de menores de 18 anos envolvidos em possíveis atos infracionais. Por isso, a reportagem não pode dar mais detalhes sobre os envolvidos

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe alegou que estava no quintal da casa com o seu companheiro, quando seu filho entrou na casa e, pouco tempo depois, a filha também entrou. Nesse momento, teria ocorrido o disparo.

A mulher disse que, ao chegar no quarto, presenciou a menina caída no chão. A criança morreu antes da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A mãe e o filho prestaram depoimentos na delegacia e foram liberados.

Na casa da família, a polícia apreendeu dois frascos contendo pólvora, cartuchos e duas espingardas.

Tags:

Mãe