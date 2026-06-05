RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três pessoas de uma mesma família morreram em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (4) na rodovia GO-206, na zona rural do município de Quirinópolis, no interior de Goiás (a cerca de 300 km de Goiânia).

As vítimas foram o vereador da cidade de Cachoeira Alta (GO) Shaylon Rodrigo Ribeiro (PP), 43, sua esposa, Maria Júlia Miranda, e um filho chamado Gabriel. A Câmara Municipal de Cachoeira Alta lamentou as mortes em uma nota de pesar publicada nas redes sociais.

A família estava em um Toyota Corolla envolvido em uma batida com um caminhão carregado com cana-de-açúcar picada, segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência.

Com o impacto da colisão, a carreta tombou em uma posição semelhante à letra "L", e a carga parou no solo.

O motorista do caminhão foi socorrido e levado a um hospital da região, dizem os bombeiros. As causas do acidente ainda não são conhecidas.

Cerca de cem quilômetros separam Quirinópolis, onde a batida foi registrada pelos bombeiros, e a cidade de Cachoeira Alta, na qual Shaylon Rodrigo atuava como vereador.

"Shaylon Rodrigo deixa um legado de dedicação à vida pública, compromisso com a população e relevantes serviços prestados ao município de Cachoeira Alta", afirmou a Câmara Municipal.

"Ao lado de sua família, construiu uma trajetória marcada pelo respeito, pela amizade e pelos valores que sempre nortearam sua caminhada."

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), disse nas redes sociais que recebeu a notícia com pesar.

"A partida precoce de uma família nos comove profundamente e deixa um sentimento de consternação em todos os goianos."

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e com toda a população de Cachoeira Alta", completou o governador, que assumiu o cargo neste ano, em substituição a Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à Presidência da República.

A Prefeitura de Cachoeira Alta também usou as redes sociais para se solidarizar com parentes e amigos das vítimas.

Um evento de forró que seria realizado neste sábado (6) foi cancelado pelo município, cuja população foi estimada em 11,9 mil pessoas em 2025.

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