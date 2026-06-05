SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) saiu da pista no começo da tarde desta sexta-feira durante o pouso no aeroporto internacional de Porto Seguro (BA). O incidente provocou o fechamento do local por cerca de quatro horas. Oito voos tiveram de ser cancelados.

A excursão de pista, segundo a Aeronáutica, ocorreu com uma aeronave C-98 Caravan que realizava voo de instrução, pertencente ao 1º/5º GAV (Primeiro Esquadrão do Quinto Grupo de Aviação) - Esquadrão Rumba.

Ao todo, seis pessoas estavam a bordo, sendo três passageiros e três tripulantes. "Todos passam bem", diz a Força Aérea, em nota.

A Aeronáutica não informou porque o avião teve a excursão lateral de pista, nem se foi falha da aeronave ou humana.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave militar e conduzir a investigação.

Também em nota, a Socicam, que administra o aeroporto, disse que equipes de primeiro atendimento da concessionária foram imediatamente mobilizadas para prestar assistência.

"O desembarque dos tripulantes ocorreu com segurança e não houve registros de vítimas", afirma.

As operações do aeroporto foram retomadas às 17h. Dos oito voos cancelados, seis foram da Gol.

Segundo a empresa, os passageiros impactados estão sendo acomodados em outros voos.

Na nota, a concessionária diz que orienta os passageiros dos voos afetados a entrar em contato com as companhias aéreas para obter informações sobre suas viagens.