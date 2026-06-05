SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge uma empresa na rua Guarporé, na Vila Izildinha, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O fogo começou na noite desta sexta-feira (5).

Por volta das 22h, 12 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalhavam no combate às chamas. Não há informações sobre vítimas nem sobre o que provocou o fogo.

O local fica próximo da rodovia Fernão Dias e a cerca de 15 km do aeroporto internacional de Guarulhos. Apesar da fumaça, não havia informação sobre problemas no tráfego aéreo na região.