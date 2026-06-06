SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator José Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto em um motel em Campo Grande (MS) horas após entrar no local acompanhado de dois homens.

Funcionários localizaram José Patrik sem vida em um quarto do motel, no Jardim Paulista, na madrugada desta sexta-feira (5). A Polícia Militar foi chamada por volta de 0h29 após a equipe do estabelecimento relatar uma pessoa em possível óbito.

Socorristas do Samu constataram rigidez cadavérica quando chegaram ao local. Com isso, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Perícia Criminal.

Boletim de ocorrência registra que o ator entrou no motel com dois homens, que deixaram o local em seguida. Segundo a recepcionista, José Patrik permaneceu sozinho no quarto.

Recepcionista disse que falou com o cliente pelo interfone e ele confirmou que continuaria no quarto. Minutos depois, ao tentar novo contato para tratar da cobrança da permanência, ela não obteve resposta.

Sem retorno, funcionários foram até o quarto e encontraram o ator caído no chão, aparentemente sem sinais vitais. A identidade foi confirmada por um documento localizado perto do corpo, segundo o registro policial.

APURAÇÃO

A perícia apreendeu o celular do ator, que será analisado durante a investigação. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte, e deve aguardar os laudos para esclarecer o caso.

Uma das suspeitas é morte por overdose. A avaliação, porém, ainda depende da conclusão dos exames periciais.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte decorrente de fato atípico. A investigação continua.