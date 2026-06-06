SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) aplica neste domingo (7) a primeira fase do vestibular estadual 2027, chamada de 1º Exame de Qualificação. A prova reúne questões objetivas de múltipla escolha das áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.

Os portões abrem com antecedência, e a prova começa às 9h, com duração de quatro horas. A orientação é que o candidato chegue ao local pelo menos uma hora antes, às 8h, no horário de Brasília. O endereço e a sala constam no CCI (Cartão de Confirmação de Inscrição), disponível no site do vestibular.

Para fazer a prova, é obrigatório apresentar documento original com foto, como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho. Não são aceitas cópias. Também é preciso levar caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta preta ou azul-escuro, além do próprio CCI.

Água e alimentos estão liberados, desde que em recipientes transparentes. Garrafas térmicas e latas não são permitidas.

O que não levar

- celulares, relógios, calculadoras, tablets, fones de ouvido ou qualquer eletrônico

- lápis, lapiseira, borracha, régua ou corretivo

- livros, anotações ou qualquer material de consulta

- boné, chapéu, viseira ou óculos escuros

- cigarros eletrônicos e protetores auriculares

O celular deve permanecer desligado e guardado em envelope lacrado fornecido pela fiscalização, sob a carteira.

Durante a prova, as orelhas devem ficar descobertas, e cabelos longos precisam estar presos. O candidato só pode deixar a sala após uma hora do início e deve entregar o cartão de respostas e o caderno de questões. Os três últimos candidatos de cada sala saem juntos, após assinatura da ata.

Na parte de linguagens, a prova cobra a obra "Ainda estou aqui", de Marcelo Rubens Paiva.

O resultado do 1º Exame de Qualificação será divulgado em 13 de junho. Candidatos com conceitos A, B, C ou D ?equivalentes a desempenho acima de 40%? seguem aptos para a etapa discursiva.

O 2º Exame de Qualificação está marcado para 6 de setembro. A prova é a mesma primeira fase, aplicada novamente como segunda oportunidade. O candidato pode fazer os dois exames, e vale a melhor nota para avançar à etapa discursiva.

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CALENDÁRIO VESTIBULAR UERJ 2027 ? 1º EXAME DE QUALIFICAÇÃO

- Realização do 1º Exame de Qualificação: 7 de junho

- Divulgação do gabarito oficial: 7 de junho

- Divulgação do resultado: 13 de junho