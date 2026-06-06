SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista uruguaio morreu afogado na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na tarde de sexta-feira (5).

A prefeitura disse que a Praia Grande estava sinalizada com bandeira vermelha. Segundo o município, a marca indicava risco elevado para banho, e guarda-vidas tentaram reanimar o homem sem sucesso.

Relatos nas redes sociais dizem que ele entrou no mar para salvar o filho. De acordo com essas publicações, a criança não conseguia sair da água quando o homem foi arrastado por uma corrente de retorno.

O Corpo de Bombeiros informou que militares estiveram no local por volta das 15h30. Eles encontraram duas pessoas recebendo socorro de equipes da prefeitura.

A prefeitura diz que presta assistência à família da vítima. O município também mantém contato com o Consulado do Uruguai para os trâmites necessários.