Regiões de São Paulo chegaram a registrar 7,2°C na manhã deste sábado, 6. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, as temperaturas absolutas mais baixas ocorreram na região de Parelheiros e Capela do Socorro, ambas na zona sul. Na região central, a mínima foi de 13,7°C, um pouco mais elevada em relação às demais regiões.

Com a redução da nebulosidade, o sol apareceu e passa a predominar entre poucas nuvens ao longo do dia. Essa condição favorece a elevação das temperaturas até valores próximos aos 22°C no período da tarde, com umidade do ar na casa dos 50%. O dia termina sem previsão de chuva.

A Defesa Civil da Cidade de São Paulo decretou estado de atenção para baixas temperaturas desde o dia 28 de maio. Os simuladores atmosféricos mais recentes indicam que o tempo seco e sem chuva deve mudar a partir de meados da próxima semana, com o retorno das chuvas para o estado de São Paulo e a Capital.

No domingo, 7, o cenário atmosférico permanece sem alteração. Madrugada com termômetros ao redor dos 11°C, sensação de frio. No período da tarde, sol entre poucas nuvens e previsão de máxima em torno dos 22°C.

A segunda-feira, 8, abre a semana com termômetros em média ao redor dos 11°C na madrugada e sensação de frio. No decorrer do dia, o sol predomina entre poucas nuvens e céu claro, o que permite a temperatura se elevar até os 23°C durante a tarde. Os índices de umidade declinam um pouco mais, com valores mínimos em torno dos 42%. Será mais um dia sem previsão de chuva.

Alerta amarelo e geada no sul do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta amarelo, que indica perigo potencial, em razão da queda de temperatura nos próximos dias. Em regiões de maior altitude no Sul e Sudeste, como a Serra da Mantiqueira e a Serra Catarinense, há possibilidade de geadas.

O aviso abrange cerca de 2,6 mil municípios no Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.