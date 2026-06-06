Um incêndio de grandes proporções que atinge desde a noite de sexta-feira, 5, um galpão comercial em Guarulhos já mobilizou 38 bombeiros e 14 viaturas e destruiu cerca de 3,5 mil metros quadrados do imóvel, segundo o Corpo de Bombeiros. O fogo começou às 20h29 em uma empresa de logística na Rua Guaporé, onde eram armazenados materiais diversos, entre eles canos de PVC.

Mais de dez horas após o início da ocorrência, equipes ainda atuavam no combate a focos remanescentes e na fase de rescaldo na manhã deste sábado, 6. De acordo com os bombeiros, as chamas foram controladas, mas ainda não foram extintas.

O galpão tem área total de 3,8 mil metros quadrados e fica no centro do terreno e não atinge imóveis vizinhos. A comunidade da Vila Izildinha, localizada em frente ao local, também não foi afetada pelo incêndio. O imóvel fica a cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo.

Não há registro de feridos e as causas do fogo ainda são desconhecidas.