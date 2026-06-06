Ídolo da seleção brasileira e campeão do mundo em 1994, Bebeto revelou que torce para ver Endrick repetir sua histórica comemoração do "embala neném" durante a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao site da FIFA, o ex-atacante elogiou o jovem do Real Madrid e afirmou que gostaria de vê-lo prestando uma homenagem à família caso marque um gol no torneio.

"Torço muito para ele. É um menino predestinado. Vou torcer demais para ele fazer esse gol e ajudar a gente. E aí, se ele tiver a oportunidade, que faça essa homenagem para o filho e para a esposa. Afinal, família é tudo", afirmou Bebeto.

O ex-jogador também destacou a personalidade de Endrick e revelou ter dado alguns conselhos ao atacante durante um encontro nos Estados Unidos.

"O Endrick sempre entra querendo jogo, dando um rebuliço. É um menino de ouro. Nos conhecemos faz pouco tempo, nos EUA. Ele que veio falar comigo. Aí, aproveitei para dar uns conselhos", disse.

Bebeto ainda reforçou a confiança no potencial do atacante para a disputa do Mundial.

"Vou torcer muito para ele jogar tudo que sabe porque tem personalidade, não se intimida com qualquer problema que aparece. O Ancelotti sabe disso. Endrick será importante demais para a gente", completou.

Aos 19 anos, Endrick deve iniciar a Copa do Mundo como opção no banco de reservas. Antes da estreia no torneio, o atacante aparece entre as alternativas de Carlo Ancelotti para o amistoso da seleção brasileira contra o Egito, marcado para sábado, às 19h (de Brasília), em Cleveland.