Memphis Depay protagonizou um momento que chamou atenção durante um treinamento da seleção da Holanda nesta sexta-feira. O atacante do Corinthians deu uma entrada dura em Noa Lang durante uma atividade recreativa e acabou repetindo uma cena semelhante à que envolveu Casemiro e Endrick nos trabalhos da seleção brasileira nos últimos dias.

O lance aconteceu durante uma tradicional roda de bobinho. Ao tentar recuperar a posse de bola, Memphis acertou a perna esquerda de Lang, que imediatamente demonstrou sentir o impacto da dividida. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o atacante mancando por alguns instantes após a jogada.

Logo depois da entrada, o camisa 10 holandês se aproximou do companheiro e os dois trocaram um rápido aperto de mão. Apesar disso, Lang ainda levou a mão à perna atingida e precisou ajustar o meião antes de seguir normalmente na atividade.

A cena ganhou repercussão por acontecer às vésperas da Copa do Mundo e poucos dias após um episódio semelhante envolvendo Casemiro e Endrick em um treinamento da seleção brasileira. Na ocasião, o volante acertou um carrinho por trás no atacante durante uma atividade comandada por Carlo Ancelotti, gerando debate entre torcedores e comentaristas.

Curiosamente, Memphis e Noa Lang também estiveram juntos fora de campo recentemente. Mais cedo, o atacante do Corinthians publicou uma foto do companheiro vestindo uma camisa do clube alvinegro nas redes sociais.

A Holanda segue sua preparação para a disputa da Copa do Mundo, onde está no Grupo F ao lado de Japão, Suécia e Tunísia. Antes da estreia no torneio, a equipe ainda fará um amistoso contra o Uzbequistão na próxima segunda-feira.