A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,77%

Pontos: 169.019,12

Máxima de +0,07% : 170.457 pontos

Mínima de -0,83% : 168.910 pontos

Volume: R$ 26,44 bilhões

Variação em 2026: 4,9%

Variação no mês: -2,74%

Dow Jones: -1,35%

Pontos: 50.866,78

Nasdaq: -4,18%

Pontos: 25.709,43

Ibovespa Futuro: -0,79%

Pontos: 169.370

Máxima (pontos): 171.615

Mínima (pontos): 169.100

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,83

Variação: +0,28%

Petrobras PN

Preço: R$ 40,89

Variação: -0,87%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,47

Variação: +0,58%

Ambev ON

Preço: R$ 16,17

Variação: +0,62%

Petrobras ON

Preço: R$ 45,71

Variação: -0,52%

Vale PNA

Preço: R$ 78,70

Variação: -3,78%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,76

Variação: -0,13%

Vale ON

Preço: R$ 78,70

Variação: -3,78%

Itausa PN

Preço: R$ 12,54

Variação: -0,48%

Global 40

Cotação: 727,439 centavos de dólar

(1/6/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1567

Venda: R$ 5,1572

Variação: +1,78%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,23

Venda: R$ 5,33

Variação: +1,45%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1238

Venda: R$ 5,1244

Variação: +1,64%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2000

Venda: R$ 5,3010

Variação: +1,45%

- Dólar Futuro (julho)

Cotação: R$ 5,2000

Variação: +2,14%

- Euro

Compra: US$ 1,1517 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1523 (às 18h00)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9430

Venda: R$ 5,9440

Variação: +1,14%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1300

Venda: R$ 6,1960

Variação: +1,26%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,35% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

- Ouro

Cotação: US$ 4.365,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -3,1%


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