A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,77%
Pontos: 169.019,12
Máxima de +0,07% : 170.457 pontos
Mínima de -0,83% : 168.910 pontos
Volume: R$ 26,44 bilhões
Variação em 2026: 4,9%
Variação no mês: -2,74%
Dow Jones: -1,35%
Pontos: 50.866,78
Nasdaq: -4,18%
Pontos: 25.709,43
Ibovespa Futuro: -0,79%
Pontos: 169.370
Máxima (pontos): 171.615
Mínima (pontos): 169.100
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,83
Variação: +0,28%
Petrobras PN
Preço: R$ 40,89
Variação: -0,87%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,47
Variação: +0,58%
Ambev ON
Preço: R$ 16,17
Variação: +0,62%
Petrobras ON
Preço: R$ 45,71
Variação: -0,52%
Vale PNA
Preço: R$ 78,70
Variação: -3,78%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,76
Variação: -0,13%
Vale ON
Preço: R$ 78,70
Variação: -3,78%
Itausa PN
Preço: R$ 12,54
Variação: -0,48%
Global 40
Cotação: 727,439 centavos de dólar
(1/6/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1567
Venda: R$ 5,1572
Variação: +1,78%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,23
Venda: R$ 5,33
Variação: +1,45%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1238
Venda: R$ 5,1244
Variação: +1,64%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2000
Venda: R$ 5,3010
Variação: +1,45%
- Dólar Futuro (julho)
Cotação: R$ 5,2000
Variação: +2,14%
- Euro
Compra: US$ 1,1517 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1523 (às 18h00)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9430
Venda: R$ 5,9440
Variação: +1,14%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1300
Venda: R$ 6,1960
Variação: +1,26%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,35% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
- Ouro
Cotação: US$ 4.365,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -3,1%