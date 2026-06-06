A Ferrari voltou a dar as cartas no segundo treino livre para o GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, no tradicional circuito de rua do Principado. Se na sessão inicial Charles Leclerc terminou em primeiro com Hamilton logo atrás, desta vez a ordem se inverteu e o heptacampeão finalizou a atividade como o mais veloz cravando a marca de 1min13s026. Na terceira colocação, Max Verstappen fechou os três primeiros postos. Gabriel Bortoleto voltou a ter dificuldades, mas se recuperou e finalizou em 9º.

Após emplacar uma dobradinha no primeiro treino livre, a equipe italiana até sustentou os dois melhores tempos sem sustos na primeira metade da atividade, mas depois viu Red Bull e Mercedes na briga direta pela liderança. Max Verstappen chegou a ser líder, seguido por George Russell.

A surpresa do segundo treino livre foi o abandono de Lando Norris com pouco mais de 15 minutos de trabalhos. Ele parou o carro na saída do túnel e reclamou que o volante da sua McLaren simplesmente apagou. Por conta do incidente, o safety car precisou ser acionado.

Em mais uma sessão complicada, o brasileiro Gabriel Bortoleto teve problemas com a Audi, parou muito tempo nos boxes e só conseguiu fazer uma melhor volta na segunda metade do treino ocupando a parte intermediária e terminando em nono lugar.

Na parte final, os carros vermelhos voltaram a andar mais forte e Lewis Hamilton assumiu o primeiro posto com Leclerc em segundo, mostrando o bom desempenho dos monopostos de Maranello. Líder do campeonato, Kimi Antonelli não conseguiu apertar o ritmo para buscar o topo e terminou apenas em quinto.

No fim, a bandeira vermelha foi acionada por causa da Cadillac de Sérgio Pérez. Os freios do carro pegaram fogo quando o piloto encostou na pista, mas o princípio de incêndio logo foi controlado pelos fiscais do circuito.

Após os dois trabalhos de pista desta sexta-feira , os pilotos voltam ao circuito de rua de Mônaco no sábado, quando acontece a última atividade livre antes da disputa do treino classificatório que vai definir o grid, às 11h30 (horário de Brasília). No domingo, o GP de Mônaco começa às 10h.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DE MÔNACO:

1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min13s026

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min13s137

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min13s194

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min13s405

5º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min13s529

6º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min14s087

7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min14s088

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min14s094

9º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min14s359

10º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min14s456

11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min14s497

12º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min14s512

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min14s600

14º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min14s748

15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min14s758

16º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min14s785

17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min14s845

18º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min15s116

19º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s2274

20º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min15294

21º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min15s789

22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s174