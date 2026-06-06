Taylor Swift lançou, nesta sexta-feira, 5, I Knew It, I Knew You, nova música que integra a trilha sonora de Toy Story 5.

De volta ao country, a canção veio acompanhada por um vídeo da cantora criança vestida com trajes de cowboy, com direito à chapéu, botas e saia combinando.

No vídeo, publicado em suas redes sociais, Swift relembrou seu amor pela franquia e o que a música significou para ela. "Escrever essa música foi como uma mudança musical e um retorno para casa ao mesmo tempo", escreveu.

"Criar algo para a Jessie foi um novo desafio e, ao mesmo tempo, pareceu algo natural", continuou. "E ser fã de Toy Story desde os cinco anos até agora? é uma aventura que pretendo viver, ao infinito e além".

Sobre ?Toy Story 5'

Em Toy Story 5, Woody, Buzz, Jessie e os demais brinquedos enfrentam um novo desafio: a crescente influência da tecnologia na vida das crianças. Quando Bonnie passa a dedicar sua atenção a um moderno tablet chamado Lilypad, os brinquedos precisam encontrar uma maneira de continuar relevantes em um mundo cada vez mais dominado pelas telas. A aventura mistura humor, emoção e reflexões sobre amizade, imaginação e as mudanças na forma de brincar das novas gerações.

O novo filme chega aos cinemas em 17 de junho de 2026.