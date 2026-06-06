FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE MAIO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
JUNHO
06 0,6735%
07 0,6716%
08 0,6697%
09 0,6697%
10 0,6717%
11 0,6736%
12 0,6736%
13 0,6736%
14 0,6717%
15 0,6698%
16 0,6699%
17 0,6719%
18 0,6737%
19 0,6737%
20 0,6738%
21 0,6718%
22 0,6698%
23 0,6698%
24 0,6718%
25 0,6736%
26 0,6737%
27 0,6737%
28 0,6718%
JULHO
01 0,6718%
02 0,6717%
03 0,6717%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
JUNHO
05 0,6735%
06 0,6735%
07 0,6716%
08 0,6697%
09 0,6697%
10 0,6717%
11 0,6736%
12 0,6736%
13 0,6736%
14 0,6717%
15 0,6698%
16 0,6699%
17 0,6719%
18 0,6737%
19 0,6737%
20 0,6738%
21 0,6718%
22 0,6698%
23 0,6698%
24 0,6718%
25 0,6736%
26 0,6737%
27 0,6737%
28 0,6718%
JULHO
01 0,6718%
02 0,6717%
03 0,6717%
TBF
MAIO
JUNHO
TR
MAIO
05 0,1708%
06 0,1708%
07 0,1708%
08 0,1708%
09 0,1708%
10 0,1708%
11 0,1708%
12 0,1708%
13 0,1708%
14 0,1708%
15 0,1708%
16 0,1708%
17 0,1708%
18 0,1708%
19 0,1708%
20 0,1708%
21 0,1708%
22 0,1708%
23 0,1708%
24 0,1708%
25 0,1708%
26 0,1708%
27 0,1708%
28 0,1708%
29 0,1708%
30 0,1708%
31 0,1708%
JUNHO
01 0,1708%
02 0,1708%
03 0,1708%
04 0,1708%