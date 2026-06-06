FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD

FATORES DE MAIO

Data Fator da TR

POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)

JUNHO

06 0,6735%

07 0,6716%

08 0,6697%

09 0,6697%

10 0,6717%

11 0,6736%

12 0,6736%

13 0,6736%

14 0,6717%

15 0,6698%

16 0,6699%

17 0,6719%

18 0,6737%

19 0,6737%

20 0,6738%

21 0,6718%

22 0,6698%

23 0,6698%

24 0,6718%

25 0,6736%

26 0,6737%

27 0,6737%

28 0,6718%

JULHO

01 0,6718%

02 0,6717%

03 0,6717%

NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)

JUNHO

05 0,6735%

06 0,6735%

07 0,6716%

08 0,6697%

09 0,6697%

10 0,6717%

11 0,6736%

12 0,6736%

13 0,6736%

14 0,6717%

15 0,6698%

16 0,6699%

17 0,6719%

18 0,6737%

19 0,6737%

20 0,6738%

21 0,6718%

22 0,6698%

23 0,6698%

24 0,6718%

25 0,6736%

26 0,6737%

27 0,6737%

28 0,6718%

JULHO

01 0,6718%

02 0,6717%

03 0,6717%

TBF

MAIO

JUNHO

TR

MAIO

05 0,1708%

06 0,1708%

07 0,1708%

08 0,1708%

09 0,1708%

10 0,1708%

11 0,1708%

12 0,1708%

13 0,1708%

14 0,1708%

15 0,1708%

16 0,1708%

17 0,1708%

18 0,1708%

19 0,1708%

20 0,1708%

21 0,1708%

22 0,1708%

23 0,1708%

24 0,1708%

25 0,1708%

26 0,1708%

27 0,1708%

28 0,1708%

29 0,1708%

30 0,1708%

31 0,1708%

JUNHO

01 0,1708%

02 0,1708%

03 0,1708%

04 0,1708%


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