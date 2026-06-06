A Polícia Militar de São Paulo prendeu na noite desta quinta-feira, 4, quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos a condomínios de alto padrão utilizando controles remotos de portão clonados. Eles foram detidos em flagrante após invadirem um prédio de luxo no Alto de Pinheiros, próximo ao Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital.

A PM afirma que os suspeitos, que têm entre 18 a 22 anos, confessaram o crime e relataram ter monitorado o edifício previamente. Segundo o boletim de ocorrência, eles invadiram o imóvel pela garagem usando o controle clonado.

Eles tentaram arrombar a porta de um dos apartamentos, mas desistiram do furto ao perceberem movimentações de seguranças. Uma testemunha acionou a polícia, que enviou ao local uma equipe que estava nas proximidades.

O grupo chegou a fugir do prédio por um muro. Um dos suspeitos se machucou durante o pulo e esperou a polícia sentado no chão. Segundo a PM, ele se rendeu imediatamente. Ele precisou ser levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta policial, devido à fratura causada pela queda.

Outro suspeito foi localizado tentando acessar o Parque Villa-Lobos. Os dois restantes foram encontrados durante buscas na região. Os três foram conduzidos ao Pronto-Socorro da Lapa para atendimento médico.

A ocorrência foi registrada no 14.º Distrito Policial, de Pinheiros. Um dos presos já era procurado pela Justiça do Espírito Santo pelo crime de furto. Eles permaneceram detidos, à disposição do Judiciário. O caso foi registrado como tentativa de furto e captura de procurado.