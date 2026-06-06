SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Manifestantes e agentes de imigração entraram em confronto ontem em frente ao centro de detenção Delaney Hall, em Newark, Nova Jersey (EUA).

Segundo reportagem do amNewYork, um fotógrafo foi atingido por um veículo de segurança e levado ao hospital durante os protestos, que também tiveram uso de spray de pimenta, prisões e bloqueios nas entradas da unidade.

O local abriga imigrantes detidos pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos). O UOL questionou o centro penitenciário, que confirmou a manifestação e a prisão de manifestantes.

Protestos acontecem há semanas em frente ao centro de detenção. Segundo o amNewYork, manifestantes têm se reunido regularmente em frente ao Delaney Hall em apoio a detidos que, segundo defensores dos imigrantes, estariam fazendo uma greve de fome devido às condições da unidade.

Os protestos ficaram mais intensos após a suspensão de um toque de recolher. Medida foi imposta anteriormente pelo prefeito de Newark, Ras Baraka, Nova Jersey, depois de episódios semelhantes registrados nos dias anteriores.

Manifestantes tentaram bloquear veículos. Na noite de sexta-feira, grupos impediram a entrada e saída de carros da instalação. Em um dos momentos mais tensos, barris de areia foram colocados diante de um dos acessos ao centro. Manifestantes chutavam e tentavam segurar os carros.

Agentes do ICE responderam com equipamento antimotim. De acordo com a reportagem, agentes deixaram o prédio usando escudos e cassetetes para remover os obstáculos e liberar a passagem.

Manifestante relata ter sido atingida por balas de pimenta. Uma jovem identificada apenas como Kai afirmou ao amNewYork que foi atingida diversas vezes por disparos de munição de pimenta enquanto tentava proteger outros manifestantes usando um skate.

Segundo o amNewYork, um comboio de trabalhadores tentava deixar o local quando manifestantes cercaram os veículos e passaram a gritar palavras de ordem. A reportagem afirma que um dos carros acelerou para passar pelo grupo de manifestantes e acabou atingindo um fotógrafo.

Fotógrafo foi levado a hospital. O veículo de imprensa americano informou que o profissional recebeu atendimento médico após o incidente. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Agência contesta denúncias dos manifestantes. Enquanto familiares e defensores dos imigrantes afirmam que detidos estariam protestando contra condições consideradas precárias, incluindo relatos sobre larvas na comida, o ICE nega que exista uma greve de fome em andamento.

"Apesar de autoridades estaduais e locais de Nova Jersey afirmarem que está ocorrendo uma greve de fome em Delaney Hall, sejamos claros: Não há greve de fome em curso, nem houve uma greve de fome em vigor", afirmou a agência em comunicado reproduzido pelo amNewYork.

O UOL procurou o centro de detenção Delaney Hall e o ICE para comentar os acontecimentos e obter informações sobre o fotógrafo atingido. Em resposta, o órgão encaminhou uma manifestação atribuída ao secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, também publicada na rede social X.

"Na noite de 5 de junho de 2026, agentes de aplicação da lei do ICE prenderam quatro manifestantes por agressão a agentes da lei, obstrução e ameaças. Agredir e obstruir agentes do ICE é crime. Qualquer pessoa que atacar agentes da lei será processada com o máximo rigor da lei. Manifestantes não vão nos parar e as operações do ICE permanecem inalteradas", disse Markwayne Mullin, secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS).

O UOL voltou a solicitar informações sobre o fotógrafo atingido pelo veículo durante a manifestação, mas não recebeu esclarecimentos adicionais até a publicação desta reportagem.